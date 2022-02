“Këshilltar monetar”/ Sipërmarrja për mediat sociale, pse ish-presidenti i SHBA-ve u lidh me financierin e dyshimtë?

Një financier me bazë në Kinë, dikur i qortuar nga rregullatorët amerikanë dhe i ndaluar të bënte kompaninë e tij publike, ka luajtur një rol më të madh se sa njihet publikisht në kompaninë guaskë që ra dakord të bashkohej me sipërmarrjen e re të mediave sociale të ish-presidentit Donald Trump-it.





Pak është bërë e ditur në lidhje me përfshirjen e financierit, Abraham Cinta, dhe bankës së investimeve me bazë në Shangai që ai drejton, ARC Group Ltd, në dosjet rregullatore të kompanisë guaskë. ARC është renditur si “këshilltar financiar” i Digital World Acquisition Corp, kompania e blerjes me qëllime të veçanta (SPAC) që nënshkroi një marrëveshje në tetor për t’u bashkuar me platformën e re mediatike të Trump-it-it. Asnjë hollësi nuk jepet në dosjet përveç se ARC mund të ndihmojë SPAC me kontaktet në qeveri dhe botën e biznesit, si dhe me aksesin në një “tubacion marrëveshjesh cilësore”.

Tani, informacioni i ri, mesazhet me tekst, një dokument financiar që përshkruan kushtet e propozuara të kompanisë guaskë, një marrëveshje midis ARC dhe një prej krijuesve të Digital World, dhe intervista me pesë burime të njohura me situatën, tregojnë se Cinta dhe ARC nuk ofruan shërbime konsulence vetëm për Digital World. Ata gjithashtu ofruan para për të krijuar Digital World dhe rekrutuan një punonjës ekzekutiv për të ndihmuar në bashkimin e kompanisë.

ARC ofroi të sigurojë të paktën 2 milionë dollarë për tre biznesmenë për të krijuar Digital World: SPAC që vazhdoi të bashkohej me Trump-it-it Media and Technology Group, dhe Cinta kishte një rol në mënyrën se si ekipi menaxhues i SPAC do të kompensohej, sipas dokumentit financiar dhe mesazheve me tekst midis Cintas dhe të përfshirëve të tjerëve.

Një person i njohur me këtë çështje tha se ARC përfundimisht bëri një investim në SPAC, që u bë Digital World. Reuters nuk mund të konfirmonte nëse investimi ishte për 2 milion dollarë, siç diskutoi fillimisht ARC. Investitorët fillestarë në entitetin menaxhues, ose sponsorin e Digital World kanë vënë në total 11.8 milionë dollarë, siç tregojnë investigimet.

Vijon…