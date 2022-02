Me lëvizje sensuale/ Britney Spears “çmend” fanast me videon e fundit me bikini

Këngëtarja Britney Spears ka postuar sërish video provokuese në Instagramin e saj, duke lajmëruar kështu edhe projektin e ri muzikor.





Në një video të shpërndarë këngëtarja është e veshur me bikini ngjyrë rozë dhe me një palë taka të larta. Nën ritmin e muzikës ajo bën disa lëvizje sensuale duke treguar format e saj.

“Këto janë 13 sekonda nga unë me taka para se t’i lyeja flokët ngjyrë vjollcë …. Ky është një ngacmim i asaj që do të vijë !!!! Kënga ime “Get Naked” !!! Shpresoj se ju po kaloni një ditë të mirë !!!!! Pss Pa flokë dhe make up !!! Thjesht duke luajtur rreth njerëzve !!!”, ka shkruar ajo krahas videos.

Fituesja e Grammy-t ka ndarë shpesh foto vitin e kaluar ku dukej tërësisht e zhveshur, ndërsa ishte në një luftë ligjore me babain e saj, Jamie Spears.

“Energjia e gruas së lirë nuk është ndier kurrë më mirë ,” shkroi superylli i popit, krah fotos së fundit që e tregoi atë të veshur vetëm me një varse prej pëlhure të bardhë rreth qafës dhe me një palë çorape gjithashtu ngjyrë të bardhë deri në gju. Në foto, Spears mbulon gjoksin e saj të majtë dhe pjesën e poshtme dy emoji, një lule rozë dhe një zemër.

40 vjeçarja kohët e fundit tregoi në Instagram se lexonte komentet e njerëzve dhe e tha se “njerëzit janë absolutisht të urryer”. Për këtë asrye ajo i çaktivizoi komentet për postimin e saj të fundit ku kishte dalë nudo.

Në shtator, pasi i ati i saj u pezullua nga roli i tij si kujdestar i pasurisë së Britney, ajo festoi duke shpërndarë një album fotosh nudo nga pushimet me të fejuarin e saj, Sam Asghari, në rrjetet sociale.

“Të luash në Paqësor nuk ka lënduar kurrë askënd!!!!” shkroi Britney ne fotot, ku u përdorën gjithashtu emoji me lule rozë për të fshehur pjesët e saj private të trupit.