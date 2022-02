Rama sqaron Nënë Lizën: Nuk ta sjell dot shtëpinë këtu! Përgjigjia: Nuk të besoj gjallë!

Nëna Liza, banore e zonës së 5 Majit që proteston prej javësh për banesën e saj, ka bërë një debat me kryeministrin Rama pas takimit që patën në Parlament dhe ajo ka shprehur se ka dalë e pasqaruar nga ky takim me kryeministrin.





Debati

Rama: Kur mbaron ndërtimi e shtëpia është gati do futen në shtëpi. Kërkesa që e duam këtu ku e kemi si e kemi, këto nuk mund ti plotësojmë dot, ajo që do plotësojmë këta njerëz duke qenë se kanë derdhur mund e djerëse ato shtëpi pa leje janë të barabartë këto ishin fjalët e mia.

Nena Liza: Ne nuk i duam falso.

Rama: Të mos ngatërrojmë një gjë

Nena Liza: I duam me vulën e bashkisë e tana

Rama: Akoma në këtë vend pagesat për dritat e ujin quhen taksa.

Nena Liza: Pse më latë me e bo janë 30 vite.

Rama: Në raport me vendet në Evropë nuk bëhet fjalë fare për gjëra të tilla po flasim për gjëra që …

Rama: Të lutem none u sqaruam bashkë ne apo jo?

Nena Liza: U sqaruam u sqaruam, duam drejtësinë si duhet

Rama: E do shtëpinë tani këtu? Po nuk ta sjell dot ketu. Dakort? Kjo ishte fjala ime. Mirëupafshim

Nena Liza: Asnjë garanci i merr fjalët era, tha do merrni shtëpi me taksat e popullit, unë s’marr shtëpi me taksat e popullit.

Pyetje: Nuk u morët vesh?

Nena Liza: Nuk besoj mor gjallë, fjalet i merr era. As kontratë asgjë