SHBA/ Hetim në Kongres për të dhënat presidenciale të administratës Trump

Një komision i Dhomës së Përfaqësuesve po heton nëse ish-Presidenti Donald Trump ka shkelur ligjin për të dhënat presidenciale, pasi në rezidencën e tij në Florida u zbuluan kuti me të dhëna presidenciale dhe sipas një njoftimi në media, ai kishte shkatërruar dokumente gjatë kohës që ishte në detyrë.

Ligjvënësja demokrate Maloney i dërgoi një letër arkivistit David Ferriero, duke kërkuar informacion për 15 kuti me të dhëna që Arkivi Kombëtar i mori në rezidencën e ish-presidentit Trump Mar-a-Lago, në Palm Beach të shtetit Florida.

Komisioni i Mbikëqyrjes po kërkon që t’i jepet qasje në komunikimet mes Arkivave Kombëtare dhe ndihmësve të zotit Trump në lidhje me kutitë që mungojnë si edhe informacion për përmbajtjen e tyre. Zonja Maloney ka kërkuar që ky informacion t’i jepet deri në fund të javës së ardhshme.

Ish-presidenti tha në një deklaratë se pas “shkëmbimeve me frymë bashkëpunuese dhe të respektueshme”, Arkivi Kombëtar realizoi transportin nga Mar-a-Lago “të kutive që përmbanin Rekorde Presidenciale në përputhje me Ligjin e të Dhënave Presidenciale.”

“Dokumentet u dhanë lehtësisht dhe pa konflikt dhe mbi baza shumë miqësore,” tha zoti Trump në deklaratë, duke shtuar se të dhënat një ditë do të bëhen pjesë e Bibliotekës Presidenciale Donald J. Trump.

Departamenti i Drejtësisë nuk ka komentuar. Një referim për ndjekje penale të mundshme nga një agjenci federale ose nga Kongresi nuk do të thotë se Departamenti i Drejtësisë ka të ngjarë të ngrejë akuza dhe madje as se do të pranojë ta hetojë çështjen.