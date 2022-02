“Shembja e banesave te 5 ‘Maji’/ Veliaj: Vetëm 6% e banorëve nuk kanë firmosur marrëveshjen me Bashkinë. Do kompensohen metër për metër

Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj bëri sot me dije se vetëm 5-6% e banorëve të zonës “5 Maji”, që preken nga procesi i rindërtimit dhe rikualifikimit urban, nuk kanë nënshkruar kontratën me Bashkinë e Tiranës, për të marrë bonusin e qirasë.





Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ku u miratua bonusi i qirasë për ata që kanë firmosur, Veliaj theksoi se të gjithë do të kompensohen metër për metër, edhe për ata që nuk e kishin legalizuar pronën.

“Kanë nënshkruar marrë3veshje për t’iu siguruar që secili të marrë pronën e vet. Por kjo historia që të zaptosh edhe nuk kënaqesh por dhe nuk le të punosh e të bësh rrugë, nuk funksionon. Ça mendojnë ata që nuk e kanë shkelur asnjëherë ligjin? Unë jam gati të marr baltën e atyre që e kanë shkel e nuk i del 400 metra shtëpi, që zaptuan tokën e këtij shteti. Po ata që nuk kanë zaptuar gjë e që paguajnë kredinë, çfarë thonë për ne? Këtë e them për të respektuar atë 99% që nuk kanë shkelur rregullat e po shohin si po na diktojnë ky1%. Ky është argument i mbyllur, ky shtet ka bërë kompensimin metër për metër edhe për ata që nuk e kishin legalizuar. Ata thonë unë e dua ku e kisha e mos ketë rrugë Tirana, nuk shkon kjo. Vendimet i kemi marrë do i qëndrojmë deri në fund, kalojmë bonusin e qirasë, vetëm 5-6% janë ata që nuk kanë firmosur, i ftoj të vijnë t’i marrin dhe do marrin metrat katrorë siç i kanë pasur edhe pse 99% e qytetit ndihet e fyer ndaj këtij bullizmi nga kjo pakicë . Ne do zbatojmë një seri vendimesh që kemi për t’u dhënë qira banorëve dhe sapo të mbarojë ndërtesa t’i japim edhe metrat katrorë”, tha Veliaj.