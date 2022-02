VIDEO/ Gjesti i turpshëm i Kontes pas dëmtimit të Brojës, tifozët shpërthejnë në rrjetet sociale

Antonio Konte është mundur për herë të parë në shtëpi që kur ka marrë drejtimin e Totenhemit dhe këtë disfatë të parë ia ka bërë dhuratë pikërisht Sauthemptoni i Armando Brojës. Një pathyeshmëri me të cilën tekniku italian ishte mburrur deri tani e për këtë arsye ishte edhe shumë i nervozuar kur pa se Broja & Co. po e rrezikonin seriozisht.

Ndoshta kjo ishte arsyeja pse Konte bëri një gjest të turpshëm në momentin e goliy të 2-1 të shënuar nga Son. Aksioni nisi me një faull të rëndë të Emerson Rojal ndaj Brojës në mesfushë dhe pasi topi shkoj në rrjetë, lojtarët e skuadrës së Sauthempton rrethuan gjyqtarin duke kërkuar anulimin, teksa sulmuesi po merrte ndihmën e mjekëve.

Conte telling Southampton players to shush on 72 minutes whilst 2-1 up and then losing the game is going in the dictionary as a definition of the word “Spursy” https://t.co/aihOSxXhCE

— Stuart Jones (@StuartJones7) February 9, 2022