10 arsye pse të jesh beqar dhe të jetosh vetëm është e mrekullueshme

Keni frikë të qëndroni beqar? Nuk keni asgjë për t’u shqetësuar, përkundrazi, ka arsye shumë të mira për ta bërë këtë, veçanërisht nëse jetoni vetëm. Lexojeni me shumë vëmendje këtë artikull dhe do të kuptoni se të qenit beqar nuk ndikon asgjë.





Ju i keni të gjitha për vete

Kjo është e qartë. E gjithë hapësira është e juaja dhe nuk keni pse të shqetësoheni për të ndarë diçka. Bëni pikërisht atë që dëshironi.

Gjithçka qëndron aty ku e keni lënë

A nuk ju pëlqen kur mund të gjeni diçka në vendin që e keni lënë?

Më pak shqetësime

Nuk duhet të shqetësoheni për gatimin për dikë tjetër. Ju nuk keni pse të debatoni se çfarë ngjyre të zgjidhni për murin e dhomës tuaj të ngrënies ose çfarë lloj çarçafësh duhet të keni.

Largohesh ose qëndron aty ku dëshiron

Nuk ndiheni nën presion apo të detyruar të shkoni askund.

Kapaku i tualetit është gjithmonë poshtë (ose lart) kur e lini

Nuk ka më telashe sepse ju jeni i vetmi që e përdorni.

Asnjë dramë familjare (përveç tuajës)

Kur je vetëm, merresh me dramë familjare (sepse çdo familje ka një të tillë). Por nuk duhet të shqetësoheni për partnerin tuaj.

Planifikoni një pushim (ose jo) vetëm për ju

Ku të qëndroni ose çfarë të bëni varet nga ju. Edhe nëse nuk doni të largoheni, është mirë.

Blini atë që dëshironi

Dhe nuk keni pse të justifikoni blerjen nga askush.

Kujdesuni vetëm nëse dëshironi

Nuk duhet të shqetësoheni që partneri juaj të jetë i lezetshëm, mund të ndiheni rehat me veten pa grim. Ju vendosni nëse do të jeni mirë apo jo, por do ta bëni për veten.

Keni më shumë kohë për të reflektuar mbi veten tuaj

Ju mund të shpenzoni kohë për të njohur veten dhe atë që dëshironi. Kur e njihni më mirë veten, e doni më shumë dhe lejoni vetëm atë që meritoni në jetën tuaj.

BURIMI/ REVISTA PSIKOLOGJIA