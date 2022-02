“Don Zhuani” Spartak Ngjela, “lumi” i komplimentave për bukuroshet shqiptare që nga gazetaret, tek këngëtaret dhe moderatoret

Pasditen e djeshme në të gjitha portalet online nisi të qarkullojë lajmi se Spartak Ngjela kishte komplimentuar me anë të një komenti në rrjetet sociale, këngëtaren e njohur të këngëve popullore, Rovena Ibrahimi.





“Asgjë e veçantë… por gjithçka e jashtëzakonshme e këngëtares së madhe, Rovena Ibrahimi: thjeshtësi; bukuri e veçantë femërore dhe – si gjithmonë – sinqeritet që shfaqet te sytë dhe buzëqeshja e saj..”, shkruan Ngjela. Këto fjali ishin në çdo portal, me thonjëza apo dhe me screenshot për të vërtetuar për të gjithë që po, është avokat Ngjela që i ka shkruar këto fjalë.

Ndër titujt apo tekstet e lajmeve në portale të ndryshme shihnim se fjalitë apo titulli niste me fjalët: “Nuk ndalet avokati”, “Ngjela godet sërish” dhe e gjithë kjo ndodhte sepse nuk është hera e parë që Spartak Ngjela ka komplimentuar live në ekran një femër, apo hera e parë që ka komentuar në ndonjë foto të ndonjë këngëtareje apo personazhi të njohur në vend.

Vetëm një javë më parë avokat Ngjela u vu sërish nën vëmendjen e medieve pasi komentoi në foton e gazetares së njohur Elinda Sulejmani. “Faleminderit mis…Bukuria jote gjithmonë më jep ndjenja kënaqësie”, shkroi nën një foto të cilën gazetarja e kishte postuar në rrjetet sociale.

Por, sigurisht as ky rast nuk është i veçuar pasi numërohen shumë lajme dhe raste të tjera ku avokati shpreh konsiderata apo vlerësime.

Kujtojmë që bujë të madhe avokat Ngjela bëri verën e kaluar kur në një foto të moderatores së njohur Bora Zemani ai shkroi: “Bora, më lejoni t’ju komplimentoj për performancën tuaj me klas artistik… që është një harmoni e plotë midis intelektit të lartë, elokuencës së zgjedhur dhe bukurisë fizike. Sukses të përsëritur të kesh gjithmonë…”. Zhurma qe e madhe dhe lajmet shoqëroheshin me foto, me tituj bombastic të tipit: Avokati Spartak Ngjela fiksohet pas moderatores Bora Zemani…

Por, sigurisht xhentilesa e avokat Ngjelës nuk mund të përfundonte me kaq. Gjatë emisionit sportive “Top Arena” të zhvilluar gjatë Kampionati Europian avokat Ngjela (në këtë rast i ngacmuar pak dhe nga moderatori Edi Manushi) komplimentoi një modele të ftuar në studio dhe i tha: Je e bukur si Kleopatra.

Viti 2021 si duket paska qenë viti i avokatit. Në një video të shkëputur në emisioni “Breaking” në Top News shohim nën të titullin: Ngjela komplimenton live gazetaren në emission. Në këtë pjesë batutat mes moderatores së emisionit dhe avokatit kalojnë me humor dhe sportivitet kur ai i thotë: Ishte kënaqësi,,, por ta sqarojmë, të mos keqkuptohemi, ishte kënaqësi që diskutuam dhe mora pjesë në emision.

Mund të ketë dhe raste të tjera të pa dokumentuara që mund t’i kenë shpëtuar syrit të publikut megjithëse jemi ende në nisje të vitit 2022 dhe viti premton të tjera “komplimente” nga avokati.