Ekzekutimi i dyfishtë në Lezhë/ Prokuroria kërkon burgim të përjetshëm për Aleksandër Përdodën

Prokuroria e Lezhës ka kërkuar dënimin me burgim të përjetshëm të 43-vjeçarit Aleksandër Përdoda, i akuzuar për vrasjen e rapsodit Kol Murrani dhe mikut të tij, Preng Simoni. Krimi i rëndë u regjistrua në muajin prill të vitit 2020 në fshatin Lalm Lulaj të Lezhës. Ndërsa për të pandehurin tjetër në lidhje me këtë ngjarje, Agron Lushi, është kërkuar dënimi me 3 vite burg për veprën penale “Moskallëzim krimi”.





Konkluzionet përfundimtare janë dhënë nga prokurori Françesk Ganaj dhe sipas dosjes hetimore është arritur të provohet se dy personat e vënë nën akuzë kanë lidhje me ngjarjen. Përdoda akuzohet për veprën penale të “Vrasjes në rrethana cilësuese” ndaj dy personave kryer në bashkëpunim dhe “Mbajtjes pa lejë të armëve”.

Pas mbylljes së dosjes hetimore nga ana e Prokurorisë, tanimë do të jetë pala mbrojtëse, e cila do të paraqesë konkluzionet e saj në Gjykatë e më pas Gjykata e Lezhës do të marrë vendim në lidhje me këtë çështje. Në këtë ngjarje dyshohet të jetë i përfshirë edhe Edmond Përdoda, vëllai i Aleksandër Përdodës.

Ashtu si dhe në momentin e arrestimit, edhe gjatë seancave gjyqësore të themelit, Aleksandër Përdoda ka mohuar kategorikisht të ketë lidhje me vrasjen e dyfishtë. Rapsodi Kol Murrani dhe miku i tij Preng Simoni u gjetën të vrarë me armë zjarri më 27 prill të vitit 2020, pranë shtëpive të tyre të vjetra në fshatin Lalm i Vjetër, të Njësisë Administrative të Kolshit. Ata kishin shkuar në vendlindje që prej orëve të mëngjesit të asaj dite dhe pasi nuk janë përgjigjur në telefon, djali i njërit prej viktimave ka dalë t’i kërkojë. Ai i ka gjetur dy burrat pa shenja jete rreth orës 16:00 të datës 27 prill të vitit 2020, ndërsa ekzekutimi i tyre mendohet të jetë kryer rreth mesditës.

Murrani dhe Simoni banonin në periferi të qytetit të Lezhës dhe ditën e ngjarjes, kishin dalë herët në mëngjes me motor, për të shkuar te shtëpitë e vjetra që kanë në fshatin Lalm i Vjetër. Pasi kanë ngarkuar një thes me jonxhë, dy burrat kanë vendosur të kthehen në Lezhë, por rrugës dyshohet se janë qëlluar befasisht me armë zjarri nga Aleksandër Përdoda. Për shkak të terrenit të thyer malor dhe mungesës së infrastrukturës së rrugës, Policisë i është dashur 60 minuta për të mbërritur në vendin e ngjarjes, ku ndodheshin viktimat.

Ngjarja mendohet të ketë ndodhur pas një konflikti pronësie mes Preng Simonit dhe Aleksandër Përdodës, i cili kishte ndodhur 8 muaj para ngjarjes. Në dëshminë e tij, vetë i pandehuri ka pranuar konfliktin, por çështja sipas tij është zgjidhur. Ndërsa me Murranin, Përdoda ka treguar se ka pasur miqësi, që sipas tij, nënkupton se nuk ka pasur asnjë motiv për t’i vrarë. Por nga analizimi që u është bërë qelizave telefonike, Përdoda ka qenë afër vendit të krimit në momentin kur janë vrarë dy personat. Ndërkohë, Policia nuk ka arritur të gjejë armën e po ashtu edhe dëshmitarët janë të paktë, sepse vendi ku ndodhi krimi është zonë kodrinore dhe nuk ka banesa.