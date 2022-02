“Mund t’i dëgjoj duke bërë s*ks”/ 32-vjeçarja rrëfen historinë e saj: Më tha se nuk ishte i lumtur me gruan e tij…

“Ai më tha se nuk kryente më marrëdhënie me gruan e tij, por ai më la dhe unë jam e bindur se mund t’i dëgjoj ata duke bërë seks në shtëpinë ngjitur”, ka rrëfyer një 32-vjeçare për “Dear Deidre”.





Ja rrëfimi i plotë:

“Në orët e vona të natës kur çdo gjë është në qetësi të plotë, unë mund t’i dëgjoj ata duke qeshur me njëri-tjetrin dhe e di që shakaja ka të bëjë me mua. Unë jam 32 vjeç dhe beqare, ndërsa ai është 43 vjeç me dy fëmijë të vegjël.

Lidhja për rreth një viti, filloi kur një ditë unë kisha ngecur jashtë dhe ai erdhi për të më ndihmuar. Familja e tij atë ditë ishte në një festë ditëlindjeje.

I ofrova një pije në shenjë falenderimi, më pas dy dhe ne përfunduam duke bërë seks në divan. Ai më tha se nuk ishte i lumtur me gruan e tij, por nuk do ta linte për shkak të fëmijëve.

Që atëherë ne bënim seks në banesën time sa herë që mundeshim. Përfundova duke u dashuruar me të. Gjithashtu ai më tha se ndjen të njëjtën gjë. Por javën e kaluar ai dërgoi një mesazh për të thënë se nuk mund të vinte, pasi gruaja e tij kishte ftuar disa miq në shtëpinë e tyre.

Më bëri të kuptoj se sa i vetmuar jam. Të nesërmen ai i dha fund lidhjes sonë, duke thënë se gruaja e tij po dyshonte. Më tha se meritoj më mirë, por tani ndihem e përdorur dhe e lënduar.

Ai më tha se ai dhe gruaja e tij nuk bënin seks. Kështu për ta vërtetuar nëse më gënjen apo jo, përpiqem të dëgjoj nga ana tjetër e murit. Nuk mundem t’i dëgjoj qartë, por ndonjëherë e di se i dëgjoj duke qeshur me njëri0tjetrin dhe duke kaluar disa momente intime.

Përpiqem rastis me të në rrugë kur ai kthehet nga puna, duke shpresuar që ai të më shohë dhe të ndryshojë mendje. Po e torturoj veten dhe e di që nuk është e shëndetshme. Por nuk mundem dot ta harroj pasi ai jeton ngjitur me mua”

DEIDRE THOTË:

Ish i dashuri i juaj ka të drejtë vetëm për një gjë: Ti meriton më mirë.

Ai ju ka shtyrë për një vit, ju ka lënë të dashuroheni me të dhe ju tha se ju donte, pastaj i dha fund marrëdhënies vetëm me një mesazh.

Por fakti është se ai gjithmonë thoshte se nuk do ta linte gruan e tij. Dhe ai ka qenë i vërtetë në fjalën e tij për këtë, të paktën.

E di që ky fakt të vret. Të dish se ai është kaq afër me ty dhe mund të përplasesh me të do të jetë e dhimbshme dhe e vështirë. Por sapo të filloni ta kapërceni atë ndjesi, çdo gjë do të bëhet më e lehtë.