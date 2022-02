NGA 2015-A DERI MË SOT/ Si ka ndryshuar renditja e SHQIPËRISË në Indeksin e Demokracisë

Shqipëria është përmirësuar për të dytin vit radhazi në Indeksin e Demokracisë, që publikohet nga revista e njohur The Economist, duke u renditur kështu në vendin e 68, nga ai i 71-i që ishte vitin e mëparshëm. Në renditjen e sivjetme, Shqipëria renditet më mirë se Maqedonia e Veriut (73), Mali i Zi (74), Bosnjë Hercegovina (95), ndërsa më mirë në rajon është Serbia, në vendin e 63.





Shqipëria në renditjen e këtij viti kishte 6.11 pikë, me një përmirësim të lehtë nga viti i mëparshëm, kur treguesi ishte 6.08 pikë ( nga 10 pikë të mundshme, sa më pak pikë, aq më e përkeqësuar është renditja). Ky është rezultati më i lartë që nga marrë Shqipëria, që nga viti 2006, kur publikohet ky indeks.

Vendi është më dobët në kategorinë e “pjesëmarrjes politike”, që kishte një pikëzim prej 4.44, e njëjtë me vitin e kaluar. Më mirë Shqipëria renditet në kategorinë e “lirive civile”, me 7.06 pikë (ndonëse ky tregues ka qenë me rënie në dy vitet e fundit), e ndjekur nga “procesi zgjedhor dhe pluralizmi” me 7 pikë (njësoj me vitin e kaluar), funksionimi i qeverisë (6.43, nga 5.36 që ishte në renditjen e vitit të kaluar), kultura politike (5.6, në rënie nga 6.25 vitin e kaluar).

Në 2021, vendi ynë hyri për herë të parë në grupin e dytë të vendeve të ashtuquajtura demokraci me probleme (ku zgjedhjet janë të lira dhe ka të drejta civile, por ka probleme si liria e medias apo ndrydhja e opozitës dhe krizës). Më herët, Shqipëria renditej në grupin e tretë të vendeve me demokraci hibride (kombinim i regjimit politik që shpesh krijohet si rezultat i një kalimi jo të plotë nga një regjim autoritar në një regjim demokratik).

Referuar të dhënave të këtij viti, shteti më demokratik në botë është Norvegjia, i ndjekur nga Zelanda e re, Finlanda, Suedia, Islanda.

POR SI KA NDRYSHUAR RENDITJA E SHQIPËRISË NDËR VITE:

Në vitin 2021, reforma zgjedhore ndikoi që për herë të parë sistemi demokratik në Shqipëri të vlerësohet më mirë nga indeksi i demokracisë që përpilohet çdo vit nga prestigjiozja britanike “The Economist”. Shqipëria për herë të parë mundi të lërë pas etiketimin si “regjim hibrid” dhe u fut – bashkë me Serbinë – në vendet e vetme të Evropës Lindore jo-anëtare të Bashkimit Evropian që kanë një regjim “demokratik me të meta” dhe jo “regjim hibrid” apo “autoritar”. Krahasuar me vitin e shkuar Shqipëria fitoi 8 vende në ranglistën e përgjithshme. Ajo mori 6.08 nga 10 pikë të mundshme, – Serbia 6.22, – dhe u rendit në vendin e 71 nga vendi i 79-të që ishte vitin e shkuar.

Në vitin 2020, niveli i demokracisë në Shqipëri pësoi rënie gjatë vitit të kaluar. Ndërkohë që vendi ynë mbetet pjesë e shteteve që kanë një regjim hibrid. Vitin e kaluar, Shqipëria renditej e 79-a nga vendi i 76 që ishte në 2019-n. Vendi ynë u ul në renditje, e ndikuar nga kategoria e “pjesëmarrjes politike” në 2019. Ky faktor shpjegohet me mungesën e opozitës, në mbajtjen e zgjedhjeve vendore, në qershor të vitit të kaluar ku mazhoranca mori drejtimin e të gjitha bashkive në vend. Në 2020-n, në rajon Serbia renditej vendi më lart për sa i përket indeksit të demokracisë duke u përcaktuar një shtet me demokraci në lulëzim. Ndërsa Shqipëria linte pas në renditje Malin e Zi dhe Bosnjë Hercegovinën. Vitën e kaluar, Norvegjia rezultonte vendi me demokratik në botë e ndjekur nga Islanda dhe Suedia.

Në vitin 2019, Shqipëria u rendit në vendin e 76 në botë në Indeksin e Demokracisë të publikuar nga The Economist. Në raport me një vit më parë, Shqipëria kishte të njëjtin pikëzim, në 5.98, ndërsa u përmirësua me një vend. Treguesi ku vendi ynë mori më pak pikë ishte ai i funksionimit të qeverisë me 4.71 pikë, duke u renditur me vende të tilla si Ukraina, Bosnja, Gjeorgjia, Bjellorusia, Rusia, të cilat marrin pak pikë në indeksin e funksionimit të qeverisë. Në vitin 2019, më mirë, Shqipëria renditej në treguesin e “lirive civile”, me 7.65 pikë, e ndjekur nga “procesi elektoral dhe pluralizmi” me 7 pikë, “pjesëmarrja politike” me 5.56 pikë dhe “kultura politike” me 5 pikë. Në Europën Lindore, Shqipëria renditej e 13-a dhe bën pjesë në regjimin e demokracive hibride, ku përfshihen 39 shtete. Në 2019-n, vendi më demokratik në botë ishte Norvegjia, i ndjekur nga Islanda, Suedia, Danimarka, Irlanda, Finlanda, Zvicra, Holanda, Luksemburgu dhe dhjetësha e vendeve më demokratike në botë mbyllej nga Gjermania.

Në vitin 2018, sistemi politik në Shqipëri, cilësohej një sistem mes autokracisë dhe demokracisë dhe prej vitesh nuk ka bërë asnjë përmirësim drejt demokracisë. Në Indeksin e Demokracisë 2018 Shqipëria renditej ndër vendet e fundit në Evropë. Mes treguesve, vlerësimin më të ulët Shqipëria e mori për funksionimin e qeverisë me notën 4,71 (në një sistem vlerësimi nga 0-10), ndërsa me notën më të lartë 7,65 u vlerësuan të drejtat cilive. Procesi zgjedhor dhe pluralizmi në Shqipëri për vitin 2018 u vlerësua me notën 7, pjesëmarrja politike me 5,56, ndërsa kultura politike me notën 5. Rezultati i përgjithshëm për Shqipërinë ishte 5,98.

Në vitin 2017, Shqipëria renditej në vendin e 77, mes shteteve me regjim hibrid, por përmendet nga raporti që ka shënuar përmirësim të dukshëm në vitin 2017 në vlerësim, së bashku me Maqedoninë. Shqipëria u vlerësua me 5.98 pikë në renditjen e 2017-s, (ku 10 tregon demokraci të plotë dhe 0 që mungon), nga 5.91 pikë në vitin e mëparshëm, duke shënuar dhe notën më të lartë që nga viti 2006 kur raportohen të dhënat. Shqipëria kishte renditjen e dytë më të mirë në rajon, pas Serbisë (66), ndërsa linte pas Malin e Zi (83), Maqedoninë (88), Bosnjën (101). Në vitin 2017, pikët më të larta, Shqipëria i mori në treguesin e lirive civile, me 76.5, e ndjekur nga procesi elektoral dhe pluralizimi me 7 pikë, pjesëmarrja politike (5.56), kultura politike (5). Renditjen më të ulët Shqipëria e mori në treguesin e funksionimit të qeverisjes, me 4.71. Raporti mat edhe lirinë e shprehjes, ku Shqipëria renditej në vendin e 47 në botë, me statusin pjesërisht e lirë.

Në vitin 2016, Shqipëria u rendit e 81-ta me vlerësimin e përgjithshëm 5.91, duke u ngjitur 7 vende krahasuar nga një vit më parë, por sërish, nga katër ndarjet e niveleve të demokracisë në: Demokraci e plotë, Demokraci me defekte, Regjime hibrid dhe Autoritarizëm mbetet ne grupin e vendeve të cilësuara si me “regjime hibrid”. Që në hyrje të analizës thuhet se pavarësisht se vendet ish-komuniste të Ballkanit mbeten pas, krahasuar me pjesën qendrore të Europës ne standardet e demokracisë, Shqipëria dhe Bullgaria kanë arritur disa progrese të rëndësishme, por tek ne mbetet problem lufta politike. Në krahasim me vendet e rajonit, Shqipëria linte pas vetëm Bosnjë Hercegovinën, indeksi i së cilës është 4.83. E para në rajon është Kroacia me indeksin 6.93, më pas Serbia 6.71, Maqedonia 6.02 dhe Mali i Zi i 6.01. Më dobët, me indeksin 4.36 nga 10, Shqipëria vlerësohej në “Funksionimin e Qeverisë”. “Kultura politike” është vlerësuar me 5. 5.56 pikë ka marrë “Pjesëmarrja në politikë”. “Procesi zgjedhor dhe pluralizmi është vlerësuar me 7 nga 10 pikët e mundshme. Më të vlerësuara në Shqipëri janë “të drejtat e njeriut” me 7.65.

Në vitin 2015, sipas The Economist, sistemi politik në Shqipëri është një sistem mes autokracisë dhe demokracisë, ndërsa atë vit u renditëm në vendin e parafundit në rajon, duke lënë pas vetëm Bosnje-Hercegovinën. Vlerësimin më të ulët Shqipëria e mori për funksionimin e qeverisë me notën 4,36 (në një sistem vlerësimi nga 0-10), ndërsa me notën më të lartë 7,65 u vlerësuan të drejtat cilive. Rezultati i përgjithshëm për Shqipërinë ishte 5,91. Cilësimi si vend me një regjim hibrid vinte si pasojë e mosfunksionimit të mirë të qeverisë, parregullsitë në zgjedhje, përhapja e korrupsionit, sundimi i dobët i ligjit apo mospasja e një sistemi gjyqësor të pavarur. Në raport, vihej theksi tek mosmarrëveshjet mes partive kryesore në vend, që bëhen shkak për stanjacionin e demokracisë, ndërkohë që përgëzohet puna e bërë deri më tani për mbrojtjen e të drejtave të njeriut apo vullneti për reformën në drejtësi.

KU BAZOHET INDEKSI I DEMOKRACISË:

Indeksi i Demokracisë bazohet në pesë kategori: procesi zgjedhor dhe pluralizmi, funksionimi i qeverisë, pjesëmarrja politike, kultura politike dhe liritë civile.

Bazuar në rezultatet e tij në një gamë të indikatorëve brenda këtyre kategorive, secili vend më pas klasifikohet si një nga katër llojet e regjimit: “demokraci e plotë”, “demokraci me probleme”, “regjim hibrid” ose “regjim autoritar”.