“NJË EKSPERIMENT I DËSHTUAR”/ Florian Zekja: Bangladeshasit të pakualifikuar, së shpejti filipineze në rrobaqepsitë e Shkodrës

Largimi masiv i të rinjve dhe mungesa e punonjësve është një problem për shumë biznese fasone, e sigurisht këtu futen edhe sektori bujqësor. Të rinjtë po largohen çdo ditë e më shumë, fëmijë po lindin pak, por edhe fëmijët që po rriten, nuk duan të punojnë në bujqësi, as në fasoneri dhe në asnjë nga këto zanate, të cilët sipas tyre nuk sjellin të ardhura.





Të gjithë rendin drejt profesioneve si jurist, gazetar, ekonomist, profesione, të cilët kanë mbushur tregun e punësimit, duke u lënë atyre shumë pak shteg për t’u punësuar diku, e kështu ngelin pa punë dhe e vetmja zgjidhje mbetet emigrimi.

Sipas ekspertëve, të rinjtë nuk e pëlqejnë ta punojnë tokën, pasi sipas tyre ky biznes ka pak fitime dhe shumë mundim, ndaj preferojnë të ikin jashtë shtetit për një jetë më të mirë, duke lënë kështu në vend një boshllëk të madh fuqie punëtore. Rënia e popullsisë me ritme të shpejta duket se do ta vërë ekonominë shqiptare para një sfide të re.

PUNËTORËT NGA BANGLADESHI, NJË EKSPERIMENT I DËSHTUAR I QEVERISË:

Vitin e kaluar shkaktoi bujë të madhe deklarata e Kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, i cili duke komentuar mungesën e fuqisë punëtore në vend, deklaroi se meqë shqiptarët janë dembela, në të ardhmen të rinjtë punonjës do t’i marrë nga Bangladeshi. Në lidhje me këtë, ai bëri me dije një vendim qeverie, i cili i hapte rrugë shtetasve nga Bangladeshi që të vinin e të punonin në Shqipëri.

Menjëherë pas këtij lajmi, vendi ynë u pushtua nga bangladeshasit, ndërsa sipas të dhënave nga INSTAT, vetëm vitin e kaluar në Shqipëri hynë rreth 1700 qytetarë nga Bangladeshi, një shifër kjo ndjeshëm më e lartë krahasuar me vitin 2020 ku në Shqipëri hynë vetëm 29 qytetarë nga Bangladeshi apo edhe se 2019-a, vit në të cilin erdhën 134 qytetarë.

Grupi i parë i shtetasve nga Bangladeshi, të cilët erdhën në Shqipëri, u strehuan nga qeveria në godinat e Qytet Studentit, duke shkaktuar asokohe jo pak kritika dhe reagime, sipas të cilave qeveria po nxjerr jashtë studentët për të strehuar bangladeshasit në vendin e tyre.

Të parët që do të vinin në Shqipëri do të gjenin një vend pune në disa fasoneri në Shkodër dhe në Elbasan, por kjo aventurë e tyre zgjati shumë pak, pasi shumica e tyre nuk kishin kurrfarë eksperience, ndërsa një pjesë tjetër, kishin ardhur me plan për ta përdorun Shqipërinë si urë lidhëse për të kaluar në një nga vendet e Bashkimit Evropian.

Pas disa daljeve të Kryeministrit Rama në këto fasoneri, ku i prezantonte bangladeshasit si zëvendësuesit e shqiptarëve në ato profesione, të cilët këta të fundit nuk duan të punojnë, gjithçka ngeli në vend numëro, pasi për ta nuk u dëgjua më asgjë, as ku rrinë, as ku jetojnë dhe nuk dihet nëse janë apo jo ende në Shqipëri.

KOORDINATORI I PRO EXPORT ALBANA (PEA), FLORIAN ZEKJA: SË SHPEJTI, GRA NGA FILIPINE VIJNË NË SHQIPËRI, DO TË PUNOJNË NË RROBAQEPSI!

Për të folur në lidhje me këtë fenomen, kemi zhvilluar një intervistë me Koordinatorin e Pro Export Albania (PEA), Florian Zekja, i cili ka bërë me dije se përpara një viti, disa shtetas nga Bangladeshi, të cilët erdhën në Shqipëri, u punësuan pranë një fasonerie në qytetin e Elbasanit. Por, sipas tij, kjo nuk funksionoi për shumë gjatë, ndërsa reshton arsyet.

“Përpara një viti në vend erdhën disa shtetas nga Bangladeshi, të cilët u punësuan në një fasoneri në Elbasan. Por, fatkeqësisht kjo nuk zgjati shumë si eksperiencë për dy arsye: Së pari, aftësia e tyre, pra duke qenë se ata u morën në punë pa asnjë intervistë paraprake dhe pa ndonjë eksperiencë të mëparshme pune, kjo bëri që të çedonte situata. Së dyti, skema nuk funksionoi pasi këto persona dyshohej se e përdorën Shqipërinë si një trampolinë për të shkuar në Evropë, gjë për të cilën mund të kenë qenë marrë vesh që kur është bërë kontakti me agjencitë që i sollën këtu.”, është shprehur në intervistën e tij për ‘Gazeta Shqiptare’, z. Zekja.

Ai ka bërë me dije më tej se, në fund të këtij muaji, në vendin tonë pritet të vijnë disa gra nga Filipinet, për tu punësuar në dy rrobaqepsi në qytetin e Shkodrës. Sipas Zekjës, gjithçka tanimë është gati, të gjitha procedurat burokratike kanë mbaruar dhe pritet vetëm ardhja e tyre në vend, ndërsa shtoi më tej se punësimi i tyre në Shqipëri pritet të jetë një eksperiment i suksesshëm, pasi të gjitha janë marrë në intervistë online paraprakisht dhe janë me të paktën 5 vjet eksperiencë pune.

“Në fund të shkurtit presin që në dy rrobaqepsi në Shkodër të punësohen disa gra që do të vijnë nga Filipinet. Ato janë marrë të gjithë një për një në intervistë online, ndërsa secila prej tyre ka të paktën 5 vite eksperiencë pune në këtë fushë. Ana burokratike e procesit tanimë ka mbaruar, ku ne i kemi kryer procedurat nëpërmjet ambasadës së Filipineve në Romë të Italisë. Ardhja e tyre në vendin tonë është bërë i mundur falë Pro Export Albani dhe nëse do të shkojë çdo gjë në rregull, atëherë do ta shtrimë këtë në shumë rrobaqepsi të tjera, pasi ka një mungesë të theksuar stafi në këto biznese”, ka vijuar më tej në intervistën e tij, Koordinatori i Pro Export Albania, Florian Zekja.

MUNGESA E KRAHUT TË PUNËS, SHQIPËRIA PO TRAJTON AZILKËRKUESIT PËR TË PLOTËSUAR BOSHLLËKUN:

Dëshira e të rinjve për të rendur pas profesioneve të mirëpaguara, si dhe mundësitë që ofron tregu i punës jashtë vendit, ka krijuar mungesa në krah pune për sektorë apo zanate të ndryshme.

Përfaqësues të zejtarisë e bujqësisë në vend deklarojnë se janë në komunikim të vazhdueshëm me shoqata dhe grupe interesi të biznesit që shprehin vazhdimisht kërkesën për punëtorë të kualifikuar.

Sipas tyre, një mundësi e mirë për të mbuluar këto mungesa është integrimi i azilantëve të huaj në Shqipëri. Sinjari shprehet se kanë nisur kontaktet me institucionet e huaja për të mundësuar trajnimin e tyre dhe kalimin në tregun e punës.

Ata shtojnë se, nevojat janë të shumta dhe punëtorët e këtij tregu në Shqipëri nuk lëvizin nga një kompani tek tjetra, por e keqja është se ikin përfundimisht nga vendi dhe si pasojë ata nuk munden të krijojnë staf të kualifikuar.

Vetëm pas rihapjes së ekonomisë pas karantinës, sektorë si ndërtimi, bujqësia dhe industritë prodhuese kanë deklaruar mungesën e krahut të punës. Më shumë zanate të tjera në nevojë, trajnimi i emigrantëve të huaj do të mundësonte edhe integrimin më të shpejtë të tyre në shoqëri.

KOMPANIA SHQIPTARE PUNËSON 30 GRA NGA NEPALI:

Ika e trurit, mungesa e fuqisë punëtore dhe profesionistëve po ndihet edhe në sektorin e bujqësisë. Për këtë arsye, një kompani, e cila ka në pronësi disa sera dhe merret me grumbullimin e fruta-perimeve në Lushnje, e ka gjetur ‘zgjidhjen’, pasi ka marrë një konvikt në afërsi të Lushnjës si ambiente banimi për 30 gra që pritet të vijnë shumë shpejt nga Nepali për të punuar në njësinë e grumbullimit bashkë me 35 gra shqiptare.

Mungesa në tregun shqiptar të punonjësve të këtij profili, ka detyruar punonjësit e saj që t’i drejtohen agjencive, që merren me sjelljen e punëtorëve nga jashtë. Kjo kompani njofton se ka siguruar kontrata pune 2-vjeçare me 30 gra nga Nepali që pritet të vijnë shumë shpejt.

Por gjithsesi, punësimi i grave nepaleze mbetet një eksperiment, pasi përvojat e mëparshme kanë treguar se punonjësit nga vendet aziatike dhe afrikane, që vijnë me kontrata pune në Shqipëri, kanë qëllim të emigrojnë në Europë dhe ikin shumë shpejt nga Shqipëria.

OECD NGRE ALARMIN: SHQIPËRISË PO I IKËN “TRURI” NË EMIGRACION, E KATËRTA NË BOTË:

Vala e re e emigracionit po përfshin jo vetëm familjet por edhe shtresën e aftë të popullsisë. Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD) në një raport të fundit konstatoi se Shqipëria renditej e katërta në botë për rritjen në normën e emigracionit të personave me aftësi të larta në punë. Për periudhën nga viti 2015 deri në vitin 2021, rritja e normës së emigrimit së personave me aftësi të larta është 14.6 pikë përqindje (pp), pas Liberisë (27.9) dhe Butanin (15.4) dhe në të njëjtin nivel me Moldavinë. Pas Shqipërisë renditet Rumania, me rritje 11.8pp.

Shqipëria renditet edhe ndër 10 vendet e para në botë për normën e emigracionit të personave me aftësi të larta, duke e pasur këtë tregues 38.1%, që sipas tabelës së OECD pozicionohet në vendin e tetë në botë për normën e largimit të intelektualëve.

Shqipëria prej dekadash është prekur nga emigracioni masiv i popullsisë, kurba e te cilit nuk po njeh zbutje, por ikja e të arsimuarve është në nivele alarmante. Emigracioni është një fenomen që prek vendet më të ardhura të ulta dhe të gjitha shtresat e popullsisë, por te arsimuarit kanë prirje për të emigruar më shumë. Sipas raportit, Shqipëria ka një normë totale emigrimi prej 29%, Bosnja dhe Hercegovina prej 20% dhe Maqedonia Veriore prej 18%.

Në mesin e të arsimuarve me nivel të ulët, shkalla e emigracionit është 5.4% për burrat dhe 5.8% për gratë. Ndër të arsimuarit e lartë, shkalla i emigrimit të burrave dhe grave është pothuajse identik në 8.6%. Një studim i mëparshëm i profesorëve Ilir Gëdeshi dhe Russell King, tregoi se Shqipëria renditet në mesin e e vendeve për emigracion të lartë të personave të arsimuar dhe me grada shkencore.