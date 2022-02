“Nuk meriton të jetë në finale”/ Ilir Shaqiri debaton me Monikën, aktorja: Unë doja të dilja nga shtëpia kur…

Aktorja Monika Lubonja dhe balerini Ilir Shaqiri janë përfshirë sërish në një debat përsa i përket krisjes së marrëdhënies mes tyre brenda shtëpisë së BBV.





Iliri shprehet se Monika nuk meriton të jetë në finale. Nga ana tjetër, aktorja deklaroi se donte të dilte nga shtëpia gjatë mesjavës për shkak të gjendjes emocionale.

Iliri: Monika Lubonja do i duhej finales. Por nga ana e meritës, nuk meriton të jetë në finale.

Monika: Në atë moment do doja të dilja fare nga shtëpia. Isha në gjendje të rëndë emocionale. Unë jam ndjerë mirë me Donaldin, ashtu siç jam ndjerë mirë dhe me Ilirin gjatë ditëve të fundit. Në momentin e fundit kisha një pritshmëri që Iliri të paktën në momentin që unë gëzohesha dhe kërceja me Ilirin, do të kuptonte që shoqërinë se ai e la Ilirin.

Iliri: Unë kam qenë i pari që u kënaqa me ty. Ti u ngarkove për shkak të analizës që bëje ti.

Monika: Jashtë shtëpisë mendoj se do i ruaj marrëdhëniet e mira me të dy.

Donaldi: Janë po të njëjtat gjëra dhe situata. Unë mendoj se debati filloi kur Iliri bëri krahasimin mes Monikës dhe Beniadës. Mendoj se Monika e do më shumë finale se sa duam ne për të.

Sa i përket marrëdhënies së tyre jashtë Monika deklaroi se do të donte që të ruante shoqërinë me Ilirin si një mundësi që ai të njohë vërtetë karakterin e saj.