“O presor, po foli atyre mjeshtrave aty”, pikantet e Teuta-Skënderbeu ku nuk ishin as 10 vetë në stadium

Ndeshja mes Teutës dhe Skënderbeut në Kupën e Shqipërisë duhej të ishte një sfidë e ndezur dhe ashtu ka qenë, e mbushur me tension deri në fund. Por për fat të keq, në stadium ka pasur shumë pak tifozë që mund ta bënin pak më entuziazmuese atë. Këtë dhe detaje të tjera, mund t’i lexoni në vijim në pikantet e mbledhura nga PANORAMA SPORT për duelin në fjalë.





* Dy presidentët, Edmond Hasanbelliu dhe Adjan Takaj shkojnë së bashku në stadium të shoqëruar nga miqtë e tyre. Aty nuk mungonte as ish-i i Teutës dhe Skënderbeut, aktualisht drejtor te Tirana, Tefik Osmani. Më pas, e lanë ndeshjen të tre së bashku në tribunë.

* Kjo sfidë mund të konsiderohet si më me pak tifozë që ka pasur ndonjëherë në stadium. Duke hequr stafet e ekipeve dhe personat zyrtarë, numri i të pranishmëve nuk shkonte më shumë se 10.

* Jahmir Hyka ka debutuar dje me Teutën dhe pas 11 vitesh ish-mesfushori i Kombëtares është rikthyer të luajë në Shqipëri.

* Te penalltia e Teutës, kapiteni i Skënderbeut, Vangjel Zguro, së bashku me Leard Sadriun shkojnë pranë topit ku po bëhej gati ta godiste Rubin Hebaj. Zguro e prek për besëtytni, me shpresën të mos hynte në rrjetë, por sulmuesi i Teutës nuk gabon përballë Ruçit.

* Në një moment të lojës, Zguro, i pakënaqur nga arbitri, kërkon “ndihmën” e Memellit: “O presor, po foli atyre mjeshtrave aty, ça është kjo punë kështu!” Në këtë moment ia kthen tekniku: “I fola, po hajde vazhdojmë lojën tani”, ia behu trajneri.

* Emiljano Vila po i ankohej për një rast arbitrit kryesor, me këtë të fundit që ia kthen: “Po të gaboj unë, është VAR-i aty që më lajmëron, ndaj mos ki merak”, ia ktheu Blerim Ziri.

* Në mbyllje të pjesës së parë, korçarët kanë qenë të pakënaqur me gjykimin dhe janë ankuar te Ziri. Fillimisht afrohet Frashëri dhe më pas Zguro me Liçin. Frashëri nuk e lë me aq diskutimin, por shkon edhe te gjyqtari i katërt për t’u ankuar.

* Ziri “rrethohet” nga lojtarët e të dyja ekipeve te goli i Skënderbeut gjatë momentit që po e shihte në VAR, i cili më pas e anuloi për pozicion jashtë loje. Zguro nuk pajtohet me vendimin dhe shkon i kërkon llogari veçmas, por tashmë vendimi ishte marrë dhe i kotë ishte pretendimi.

* Zëvendësi i Memellit, Liçi, hap “letrat” në tokë për të dhënë udhëzimet ndaj Berishës dhe Alii, të cilët po bëheshin gati të futeshin në lojë.