“Putin jep urdhrin për pushtimin e Ukrainës”- Gazetari amerikan zbulon kur fillon lufta: Parashikohet një fushatë e përgjakshme bombardimesh

“Vladimir putin ka vendosur të pushtojë Ukrainën dhe ia ka komunikuar këtë vendim ushtrisë”, kështu shkruan në Twitter gazetari i njohur amerikan Nick Schifrin.





Gazetari, duke iu referuar të dhënave nga zyrtarë perëndimorë, thekson se sulmi pritet të ndodhë gjatë javës së ardhme.

Ai shton gjithashtu se pushtimi do të jetë një fushatë e tmerrshme, me bombardime ajrore të përgjakshme dy ditore, për të vijuar më pas me pushtime nga toka, që kanë si qëllim ndryshimin e regjimit në Ukrainë.

POSTIMET E GAZETARIT NË TWITTER

Postimi 1: SHBA beson se presidenti rus Vladimir Putin ka vendosur të pushtojë Ukrainën dhe ia ka komunikuar këtë vendim ushtrisë ruse, më thonë tre zyrtarë perëndimorë dhe të mbrojtjes.

Postimi 2: SHBA pret që pushtimi të fillojë javën e ardhshme, më thonë gjashtë zyrtarë amerikanë dhe perëndimorë, siç më thonë Sekretari i Shtetit Antony Blinken.

Postimi 3: Zyrtarët amerikanë parashikojnë një fushatë të tmerrshme, të përgjakshme që fillon me dy ditë ose bombardime ajrore dhe luftë elektronike, e ndjekur nga një pushtim, me qëllimin e mundshëm të ndryshimit të regjimit.