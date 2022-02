Trafiku i drogës/ Dënohen në total me 40 vjet burg anëtarët e bandës, mes tyre 4 shqiptarë

Drejtësia angleze ka dënuar me 40 vjet burg në total një rrjet të trafikut të drogës i përbërë kryesisht nga shqiptarë të cilët trafikonin kokainë të cilësisë së parë në Londër, dhe më pas e shisnin atë në doza të vogla në zonat e tjera.





Rrjeti ishte pjesë e një grupi të krimit të organizuar ku bënin pjesë edhe shtetas anglezë. Ata e tregtonin drogën në sasi të vogla zonën e Bournemouth.

Shqiptarët, Ardit Zani, 29 vjeç u dënua me 8 vite burg. 54 vjeçari Agron Bendaj u dënua me shtatë vite heqje lirie dhe Endri Kostreni 29 vjeç u dënua me plot 10 vite burg. Ndërsa Marjus Nona me tre vjet e katër muaj.

Ndërkaq, shtetasit anglezë si 31 vjeçari Andreë Doyle u dënua me 5 vjet e pesë muaj burg, 26 vjeçari Laëan Najim u burgos me gjashtë vjet heqje lirie.

Të gjithë të dënuarit e mësipërm ishin pjesë e hetimit të nisur prej dy vitesh nga policia angleze që prej operacionit policor në Dorset.

Fillimisht detektivët nisën një hetim mbi aktivitetet e këtij grupi të krimit të organizuar, të cilët u raportuan se ishin të përfshirë në furnizimin në shkallë të gjerë të drogës së klasit A ​​në këtë zonë.

Në provat e siguruara policia bëri të ditur se të pandehurit ishin pjesë e një rrjeti të përfshirë në lehtësimin e grumbullimit e kokainës në sasi të mëdha nga Londra dhe më pas i çonin ato në zonën e Bournemouth për t’i shitur në sasi më të vogla.

Operacioni kulmoi kur efektivët ndaluan një automjet në të cilin u gjetën blloqe të mëdha pako me kokaine, shkruajnë mediat angleze. Najim u arrestua teksa tentoi të largohej nga automjeti dhe Doyle u arrestua po aty pranë. Pas kontrolleve në zonë u gjetën dhe u ndaluan edhe shqiptarët Zani e Bendaj. Gjithashtu oficerët e policisë gjetën mijëra paund para të gatshme si dhe sasi të ndryshme kokaine, me vlerën totale që shkonte midis 58 mijë dhe 127 mijë paund.

Ndërkaq, shqiptari tjetër, Kostreni u arrestua pasi u gjet në një nga adresat e kontrolluara nga policia angleze. Ai u konstatua se merrej me kultivimin e kanabisit.

Ndërsa Marjus Nona u arrestua në Birmingham. Kryeinspektori i Policisë së Dorset Jamie Halford tha se “Ky ishte një operacion i gjerë nga ndaj krimit të organizuar dhe janë marrë prova të detajuara në lidhje me këtë grup që vepronte në qarkun tonë dhe më pas janë ndërmarrë veprimet për të ndërprerë aktivitetin e tyre. Përmes këtij hetimi ne kemi identifikuar një grup të përfshirë në një operacion të madh për të sjellë kokainën në rrugët tona dhe i sollëm para gjykatës për t’u përballur me pasojat e veprimeve të tyre”. Të gjithë personat e lartpërmendur u dënuan me 40 vite burg.