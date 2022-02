“U përpoqëm ta bëjmë…”, ndërpritet në mes ëndrra e Rita Orës, pezullohen xhirimet e serialit të “Disney”

Këngëtarja dhe kantautorja shqiptare me famë botërore, Rita Ora lajmëroi pak ditë më parë se i është bashkuar kastit të aktorëve serive të ardhshme të ‘Beauty and The Beast’ të Disney Plus.





Megjithatë duket se ka lajme të këqija për yllin e popit, pasi seriali është ndërprerë kohët e fundit për shkak të konflikteve të planifikimit dhe vonesës në elementet krijuese. Madje vetë aktorët protagonistë të serialit, Josh Gad dhe Luke Evans konfirmuan lajmin nëpërmjet një postimi në rrjetin social, Twitter.

“Fatkeqësisht, është e vërtetë. Ne u përpoqëm me të gjitha përpjekjet tona por në këto momente nuk paska qenë e thënë të ndodhë”, u shkroi Josh.

“Ky është një mesazh shumë i trishtë për të ndarë. Ne jemi të shkatërruar. Mirupafshim për tani nga Gaston dhe Le fou”, ka shkruar Luke.

Rkrijimi i filmit klasik të Disney-t Beauty and the Beast (2017), me Emma Watson si Belle dhe Dan Stevens në rolin e Bishës, fitoi mbi 1.2 miliardë dollarë në mbarë botën.

Në njoftimin për fansat këngëtarja me origjinë shqiptare, Rita Ora tregoi se pjesëmarrja në serial është një ëndërr e bërë realitet për të:

“Nuk mund ta mbaj më sekretin! Jam shumë e emocionuar që do t’i bashkohem kastit të serialit të “Beauty and the Beast”! Kur isha fëmijë, mbaj mend që e shikoja “E bukura dhe bisha” me familjen time gjatë gjithë kohës dhe menjëherë rashë në dashuri me muzikën dhe personazhet. As në ëndrrat e mia më të çmendura nuk mund ta imagjinoja që do t’i bashkohesha kësaj bote përrallore”, shkroi këngëtarja në një postim në Instagram, duke shtuar: “U jam mirënjohëse të gjithë atyre që e bënë të mundur. Faleminderit Disney+, ekipit tim të CAA – Dan, Joella dhe Tracy – Shari, si edhe familjes sime. Kohët e fundit thjesht ndjej sikur të gjitha ëndrrat e mia po bëhen realitet! Jeta ime është si një film i Disney!”, shkroi ajo.