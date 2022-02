Vrasja e 47-vjeçares në Malësinë e Madhe. Flet djali: Nuk e kam vrarë unë mamanë. Mund të ketë qëndruar një javë e vdekur

“Nuk jam unë vrasësi i nënës time”. Kështu ka deklaruar sot Franc Gurraj, djali i Violeta Gurraj, e cila u gjet e vrarë në banesën e saj në fshatin Bajzë të Malësisë së Madhe. Në emisionin “Me Zemër të Hapur”, i riu tregoi momentin kur edhe ka gjetur nënën të vdekur në banesë, ndërsa u shpreh se sipas tij ajo mund të kishte rreth një javë e vdekur.





“Unë jam një njeri që gjërat private të familjes të mbetet private. Por e shoh të nevojshme të flas se tezja i kaloi limitet duke më akuzuar. Unë kam qenë një djalë i ri. Gjërat më kanë marrë shumë i ri. Që tetë vjeç më ka vdekur baba, më ka vdekur një motër, dhe më pas më vdiq nëna. Por gjëra më e keqe është akuza për vdekjen e nënës. Nëse unë do të doja diçka për prona t do të kisha luftuar shumë kohë më parë. Motrat i kanë çuar në jetimore që 18-vjeç kam luftuar për kujdestarinë e tyre dhe nuk mi kanë dhënë. Nëse unë do të doja pronë nuk do të ikja jashtë, sepse askush nuk ma mohuan të drejtën e pronës të paktën për pjesën time. Të jemi realistë…ka pasur probleme me depresionin dhe të gjithë e dinë”, tha ai.

Motra e viktimës: Ti nuk i ke dhënë respekt

Djali: Ke dy orë që po flet gjëra të pavërteta. Shumë njerëz që na njohin e dinë se si është e vërteta. Unë me 6 në darkë vitin e kaluar kam ardhur prej Tiranë me kanë shëruar në shpi. Kam shumë shenja në trupin tim që i kam kujtim prej saj. Sado keq që më ka bërë ka qenë nëna ime.

Motra e viktimës: Ndaj e ke rrahur?

Djali: Unë asnjëherë nuk e kam prekur me dorë.

Motra e viktimës: Natën që e çuar në spital e rrahur sepse nuk ka dashur të shkojë

Djali: Unë kam qenë i pari person që kanë hyrë në banesë, që e kam gjetur atyre, unë e kam parë i pari trupin. Më pas kanë hyrë policët.

Pyetje: Nga pozicioni që ke parë çfarë dyshon?

Djali: Unë e kam parë edhe nivelin e dekompozimit që kishte mund të them pa frikë që ajo mund të ketë pasur një javë e vdekur, mund të them që nuk ka qenë vetëvrasje, e çara në fytin e saj ishte shumë e thellë.

Pyetje: Ke dyshime?

Djali: Nuk e di. Ka pasur problemet e veta dhe sherre me shumë njerëz…

Pyetje: Ke marrë version nga prokuroria?

Djali: Mua më kanë të gjithë të dyshuar.