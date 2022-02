Vrau me thikë të riun grek/ Flet 20-vjeçari shqiptar, Demirazi: U largova nga frika, por jam penduar. Ngushëllime familjes!

Mediat greke kanë publikuar një intervistë të Roxhers Demirazit, i cili u vetëdorëzua më herët gjatë ditës për vrasjen e 19-vjeçarit, Alkis në Selanik.

Ai është shprehur i penduar në lidhje me atë që ka bërë dhe ka shprehur frikën e tij për gjithçka ndodhi ditët e fundit, pak para se t’i dorëzohej autoriteteve shqiptare.

I riu shqiptar i ka dërguar ngushëllime familjes së 19-vjeçarit, duke thënë se është penduar, ndërsa ka vijuar më tej se, lajmin për shpalljen në kërkim të tij e ka marrë vesh nga mediat.

Vendimi për t’u arratisur në Shqipëri:

“E pashë ngjarjen në lajme dhe u tremba… Babai dhe gjyshja ime ishin gati të largoheshin. Unë u thashë të shkoja me ta. Isha i frikësuar… Nuk kam qenë kurrë më parë në një pozicion të tillë dhe nuk doja… Thjesht u tremba… Askush nuk më ndihmoi të ikja. Unë jetoj një aventurë të madhe për jetën time dhe jam shumë i frikësuar. Jo për veten time. Gjithçka tjetër do t’i them hetuesit.”, tha Demirazi.

Roli i tij në sulm dhe a e goditi ai me thikë 19-vjeçarin grek:

“Do t’ia them hetuesit. Do të dorëzohem në Greqi për të përballur çështjen dhe për të dhënë shpjegime në hetuesi ”, ndërsa ai iu drejtua edhe prindërve të Alkisit: Sinqerisht pendohem nga thellësia e shpirtit për gjithçka, për atë që ndodhi dhe ngushëllimet e mia të ngrohta familjes. jam penduar. Nuk do të shkoja më në stadium, dhuna e tifozëve ka arritur kufijtë e saj. Së fundi, ai i kërkoi familjes së tij që të “qëndronin të fortë”. “I kam vënë në një pozitë të vështirë. As unë dhe as ata nuk donim që unë të isha në këtë pozitë”, deklaroi në lidhje me ngjarjen e rëndë, i akuzuari kryesor, Roxhers Demirazi.