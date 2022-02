Zbuloi HIV-in, vdes mjeku i njohur francez

Luc Montagnier, virologu francez i vlerësuar si bashkë-zbulues i virusit të mungesës së imunitetit njerëzor (HIV), ka vdekur në moshën 89-vjeçare.





Montagnierit iu dha Çmimi Nobel 2008 për punën e tij në izolimin e virusit që shkakton AIDS.

Ai u lavdërua për këtë punë, por më vonë u kritikua për pretendime joshkencore në lidhje me autizmin dhe COVID-19.

Faqja lokale e lajmeve FranceSoir raportoi se ai vdiq të martën në Neuilly-sur-Seine “i rrethuar nga fëmijët e tij”.

Virologu fillimisht filloi të punojë me virusin në fillim të viteve 1980 ndërsa ishte në Institutin Pasteur të Francës, një fondacion kërkimor jofitimprurës.

Montagnier dhe ekipi i tij – duke përfshirë Françoise Barré-Sinoussi, i cili më vonë do të fitonte çmimin Nobel në Fiziologji ose Mjekësi me të, ekzaminuan mostrat e indeve nga pacientët me sindromën e re misterioze.

Ata arritën të izolojnë HIV-in në nyjën limfatike të një pacienti me SIDA dhe publikuan lajmin e zbulimit në revistën Science në vitin 1983.