Çfarë e bëri Putinin më agresiv?/ Konflikti Rusi-Ukrainë, profesori i njohur shpjegon situatën: Rusia është e gatshme të përdorë forcën ushtarake

Grumbullimi i trupave ruse në kufirin e saj me Ukrainën ka krijuar një përplasje diplomatike midis Rusisë dhe SHBA-së, dy fuqive më të mëdha në botë.





Për të kuptuar më mirë se si arritën në këtë pikë dhe çfarë mund të vijë më pas, më poshtë është një intervistë e realizuar nga CNN me Mishel Kimmag, një profesor në Universitetin Katolik të Amerikës. Ai është i specializuar në marrëdhëniet SHBA-Rusi, gjithashtu një zë për angazhimin me Rusinë dhe një pikëpamje më të nuancuar të vendit.

Dallimi midis tani dhe Luftës së Ftohtë

Le të fillojmë me një pyetje shumë të përgjithshme. Nëse Lufta e Ftohtë kishte të bënte me kapitalizmin amerikan kundër komunizmit të BRSS, cili është ndeshja midis Rusisë dhe Perëndimit sot?

KIMMAGE: Është më pak gjithëpërfshirës se Lufta e Ftohtë. Ajo është, në thelbin e saj, një garë për ndikim në Evropën Lindore dhe Qendrore. Lufta e Ftohtë, përkundrazi, u përcaktua nga Perdja e Hekurt. Situata ushtarake u rregullua kryesisht pas vitit 1949. Prandaj konflikti ideologjik (për kapitalizmin dhe demokracinë) ishte kaq intensiv; ishte arena e vërtetë e konkurrencës.

Sot, nuk ka perde të hekurt në Evropë. Nuk ka asnjë vijë të qartë që e ndan Rusinë nga Evropa, apo Evropën nga Rusia. Dhe në këtë situatë të paqartë ka një ndryshim të madh vizioni apo botëkuptimi.

Shtetet e Bashkuara i shohin shtetet individuale të Evropës si tërësisht sovrane dhe si të drejtë të marrin vendimet e tyre për sigurinë, tregtinë, aleancat, etj.

Rusia e sheh veten se ka një zonë të privilegjuar interesi përgjatë kufirit të saj perëndimor. Për arsye sigurie dhe prestigji, Rusia kërkon në këtë fushë një kombinim të ndikimit dhe respektit dhe Rusia është e gatshme të përdorë forcën ushtarake aty ku e sheh veten të penguar në këtë zonë të privilegjuar.

Ukraina bie pikërisht në mes të kësaj gare dhe që nga viti 2014, si Moska ashtu edhe Uashingtoni e shohin Ukrainën si një barometër të së ardhmes së Evropës.

A është ky fundi i Perëndimit?

Është shkruar shumë për një shkatërrim të mundshëm të aleancës perëndimore. Gjermania dëshiron të përfundojë një tubacion gazi natyror nga Rusia. Franca po kërkon një Evropë më të pavarur. A është ky fillimi i fundit të aleancës së NATO-s pas Luftës së Dytë Botërore?

KIMMAGE: Aspak. Aleanca ka qenë gjithmonë pak e padisiplinuar.

Për një kohë, Franca u distancua zyrtarisht nga NATO gjatë Luftës së Ftohtë. Dhe fillimi i viteve 1980 dëshmoi protesta masive në Gjermani dhe gjetkë për vendosjen e raketave amerikane në Evropë. Si lufta e Vietnamit ashtu edhe lufta në Irak shkaktuan dallime të mëdha mendimesh midis shumë vendeve anëtare të NATO-s. Pra, nuk ka asgjë të re për axhendat dhe qasjet e ndryshme brenda NATO-s.

Duke bërë një hap prapa, aleanca e NATO-s ka qenë me të vërtetë mjaft e unifikuar që nga dhjetori 2021, kur kriza aktuale filloi me shpejtësi.

Ajo ka bërë tre gjëra së bashku: ka ofruar një masë të ndihmës ushtarake për Ukrainën nëpërmjet trajnimit dhe kontributit të shteteve individuale të NATO-s në gatishmërinë ushtarake të Ukrainës; tregoi në mënyrë jo të sigurt se lufta midis Ukrainës dhe Rusisë (tani në vitin e saj të tetë) nuk ka të bëjë drejtpërdrejt me NATO-n, pasi Ukraina nuk është anëtare e aleancës dhe për rrjedhojë se vetë NATO nuk do të luftojë në Ukrainë; dhe marrë seriozisht grupin e ri të anktheve të Polonisë, Rumanisë dhe republikës balltike, disa prej të cilave rrjedhin nga perspektiva e një lufte më të gjerë në Ukrainë dhe disa nga vendosja e trupave dhe pajisjeve ruse në Bjellorusi.

Përveç kësaj, NATO i ka komunikuar Rusisë se nuk do të bëjë lëshime. Ajo nuk do të kthehet në vendin ku ishte në vitin 1997, siç i ka kërkuar NATO-s Vladimir Putin. Nuk do të mbyllë politikën e dyerve të hapura për anëtarësimin dhe nuk do të përjashtojë mundësinë e pranimit të Ukrainës në aleancë. Në çështjet thelbësore, NATO ka treguar një shkallë mbresëlënëse uniteti në tre muajt e fundit.

Si duhet të duket NATO në të ardhmen?

Shtetet e Bashkuara dhe vendet e NATO-s refuzuan zyrtarisht kërkesën e Rusisë që Ukrainës t’i ndalohet hyrja në NATO. A duhet që NATO të jetë ende në biznesin e zgjerimit në Evropën Lindore?

KIMMAGE: Sipas mendimit tim, NATO nuk duhet të jetë më në biznesin e zgjerimit në Evropën Lindore. Kjo është tashmë politika de fakto e NATO-s në lidhje me Moldavinë, Ukrainën dhe Bjellorusinë, të cilat janë tre vendet e Evropës Lindore që mund të hyjnë në NATO.

Moldavia karakterizohet nga një konflikt i ngrirë, dhe në Moldavi ka një prani ushtarake ruse.

Bjellorusia është aneksuar efektivisht nga Rusia në muajt e fundit; Ushtria bjelloruse dhe ruse janë integruar prej kohësh. Nuk ka asnjë mënyrë që Bjellorusia të hyjë në NATO në këto kushte. Dhe Ukraina përfshin Krimenë dhe një segment të territorit të saj në Lindje që është nën pushtimin ushtarak rus. Këto janë vështirësitë praktike me të cilat përplaset zgjerimi i NATO-s në Evropën Lindore.

Në një kuptim tjetër, aleanca tashmë ka 30 anëtarë. Ka një kufi lindor masiv, të dehur dhe të paqëndrueshëm. Me çdo shtim të ri vijnë angazhime të reja ushtarake dhe aleanca do të përballet me sfida serioze në të ardhmen duke mbrojtur ato vende që janë tashmë anëtare.

Vendosja e kufijve mund të jetë e dhimbshme. Kjo përfshin të thuash jo partnerëve dhe miqve. Ajo mbart rreziqet e veta. Por është koha që NATO të kufizohet — jo për hir të Rusisë, por për hir të koherencës së saj dhe për hir të kapaciteteve të saj të vetëmbrojtjes.

Pse është e ndryshme kjo përplasje për Ukrainën?

Ju keni shkruar në The New Republic se Ukraina ka rëndësi si precedent dhe se Rusia nuk duhet të lejohet të pushtojë ose të ndajë një shtet evropian. Pse situata e sotme është ndryshe nga ajo kur Rusia aneksoi Krimenë nga Ukraina në 2014 ose pjesë të Gjeorgjisë në 2008?

KIMMAGE: Kjo është një pyetje e vështirë. Dikush mund t’i shtojë asaj pothuajse aneksimin e Bjellorusisë që Rusia ka kryer vitin e kaluar. Edhe ky është një problem. Mendoj se pika kyçe këtu është se si Gjeorgjia pas vitit 2008, ashtu edhe Ukraina pas vitit 2014 ruajtën sovranitetin e tyre bazë, të dëmtuar siç ishte nga aneksimi i territorit nga Rusia. Dhe sigurisht as Gjeorgjia dhe as Ukraina nuk janë aleate të SHBA-së apo NATO-s, gjë që e bën veprimin ushtarak vetëm një opsion politik të largët, nëse është fare një opsion.

Ka dy shqetësime në vazhdim që mund të ndryshojnë ekuacionin. Njëra është prerja e sallamit nga ana e Rusisë. Sa kufij mund të ndryshojë Moska para se të fillojë të rivizatojë hartën e Evropës, dhe kjo është sigurisht një shqetësim për një luftë më të gjerë në Ukrainë. Nëse lihet pa kundërshtim, edhe aneksimi i një pjese të vogël të territorit në Ukrainë do të çonte në një drejtim të rrezikshëm.

Por shqetësimi tjetër është më dramatik: nëse Rusia pushton Ukrainën me forcën e plotë që ka mbledhur në kufirin e Ukrainës, ajo mund të rrëzojë qeverinë dhe/ose të ndajë një pjesë të konsiderueshme të vendit. Në vend që të hahet sovraniteti ukrainas, do të ishte shfuqizimi i sovranitetit të Ukrainës. Dhe një Evropë në të cilën kufijtë dhe sovraniteti janë efektivisht patate të skuqura pokeri në një tryezë të madhe, të cilat disa lojtarë mund t’i riorganizojnë sipas dëshirës, është Evropa e viteve 1920 dhe 1930 — një shesh lojërash i paqëndrueshëm i fuqive të mëdha në të cilin askush nuk është i sigurt, askush nuk është i sigurt. dhe në të cilën asgjë nuk është e sigurt.

Si ka ndryshuar Putini?

Qasja e Putinit ndaj diplomacisë, ju keni vënë re, ka ndryshuar gjatë vitit të kaluar. Çfarë ka të re dhe çfarë e shkaktoi ndryshimin?

KIMMAGE: Stili diplomatik i Putinit është rishtas agresiv, i ri konfrontues dhe i ri i nxituar. Ai lëshon ultimatume, sillet në mënyrë të vrazhdë dhe sillet sikur duhet të marrë menjëherë përgjigje, gjë që është e pazakontë për diplomacinë në përgjithësi dhe për diplomacinë ruse në veçanti. Unë vetëm mund të spekuloj për arsyet për këtë.

Është pjesë e zhgënjimit: Putin mendon se që nga viti 1991 Rusisë i është dhënë leksion dhe i është diktuar nga Perëndimi se zgjerimi i NATO-s ka qenë një veprim i vetëm nga ana e Uashingtonit, DC, i cili beson se ka fuqinë dhe të drejtën për të thirrni të shtënat jo vetëm në Evropën Perëndimore (që do të ishte në rregull), por në pragun e Rusisë, në Ukrainë dhe gjetkë (që për Putinin nuk është në rregull). Putin ushqen pakënaqësi dhe pakënaqësi ndaj Perëndimit dhe po e përdor këtë krizë për t’i shprehur ato.

Është një pjesë e vetëbesimit ose turpërimit: Putini komandon fuqi të jashtëzakonshme ushtarake dhe ka treguar se është i gatshëm ta përdorë atë (në Ukrainë, në Gjeorgji, në Siri, etj.). Ai beson, jo pa arsye, se kjo shkallë e fuqisë ushtarake i jep atij levë. Dhe ai gjithashtu mendon se ka një mospërputhje midis levave që ai ka (në Ukrainë dhe gjetkë) dhe shkallës së respektit që ai tregon nga Perëndimi.

Një aspekt tjetër i vetëbesimit të tij është marrëdhënia me Kinën, të cilën ai nuk e kishte në 2014 dhe që mund ta inkurajojë atë të mendojë se mund të përballojë dhe kapërcejë rezistencën perëndimore ose presionin perëndimor. Ai gjithashtu e gjykon inkursionin e tij në Siri në vitin 2015 si një sukses dhe mund të mendojë se në politikën e jashtme, ai është në një listë.

Është gjithashtu një pjesë e një opinioni të ulët për Perëndimin që e shtyn sjelljen e tij: ai pretendon se beson se Perëndimi është në rënie, se nuk është ai që ka qenë, se politika e jashtme amerikane në veçanti është një rekord tejkalimi dhe dështimi (Iraku, Afganistani, etj.), që Shtetet e Bashkuara janë të ndara brenda dhe më pak të përkushtuara ndaj sigurisë evropiane sesa thonë se janë — dhe se Evropa si e tillë, qoftë Bashkimi Evropian apo shtetet individuale evropiane, është e dobët, e mangët. në fuqi të organizuar ushtarake dhe me frikë vdekjeprurëse nga konflikti ushtarak, i tillë që kërcënimi i këtij konflikti mund të arrijë të mbledhë lëshime për Rusinë.

Më shumë se homologët e tij perëndimorë, Putin mendon se bota ka ndryshuar në rreth 10 vitet e fundit, në dobi të Rusisë dhe në dëm të Perëndimit. Në një farë kuptimi, tabelat po kthehen.

A ka Biden potencial të mjaftueshëm?

Presidenti Joe Biden ka premtuar se trupat amerikane nuk do të përfshihen drejtpërdrejt në një luftë Rusi-Ukrainë. A ka SHBA-ja fuqi të mjaftueshme për ta mbajtur Rusinë jashtë Ukrainës?

KIMMAGE: Jo. Ajo që do të ndryshonte dinamikën do të ishte sigurimi i fuqisë ajrore dhe i trupave amerikane në Ukrainë. Kjo mund të ndalojë Putinin. Kërcënimi i sanksioneve ekonomike është diçka që Putini duhet ta marrë shumë seriozisht, por ai duhet ta ketë parashikuar këtë përpara ngritjes së tij ushtarake.

Dhe leva diplomatike që ka SHBA-ja, leva që mund ta mbajë Rusinë jashtë Ukrainës, nënkupton dorëzimin ndaj Rusisë, gjë që absolutisht nuk është ajo që Biden dëshiron të bëjë ose çfarë do të bëjë Biden.

Nëse Putini nuk e zgjeron luftën në Ukrainë, kjo do të jetë për shkak se ai kurrë nuk kishte ndërmend ta bënte këtë në radhë të parë; sepse sheh disa të çara në godinën e marrëdhënieve transatlantike; ose sepse ai mund të fillojë të marrë lëshime nga qeveria ukrainase.

Me përjashtim të mbajtjes së unitetit transatlantik, të cilin administrata Biden ka treguar se di ta bëjë, SHBA-ja nuk është faktori vendimtar këtu. Faktori vendimtar është analiza kosto-përfitim që Putin do të sjellë në vendimin e tij për të pushtuar ose jo për të pushtuar. Topi është vërtet në fushën e tij — për momentin.

Pse ka rëndësi kjo për amerikanët?

Çfarë do t’u thoshit amerikanëve të zakonshëm se pse Rusia dhe Ukraina kanë rëndësi për ta?

KIMMAGE: Ukraina dhe Rusia, në dimrin e vitit 2022, kanë një rëndësi të madhe për amerikanët. Asnjë vend nuk është një faktor i madh ekonomik për Shtetet e Bashkuara. Ky nuk është burimi i rëndësisë së tyre.

Ukraina ka rëndësi për atë që është: një vend i madh territorialisht me rreth 40 milionë qytetarë — dhe një vend ndaj të cilit Shtetet e Bashkuara, që nga viti 2014, kanë marrë shumë angazhime. Suksesi i Ukrainës do të jetë suksesi i Evropës.

Dhe përçarja e Ukrainës, në fushën e betejës, do të çonte në një Evropë të përcaktuar më shumë nga lufta sesa nga paqja. Gjatë gjithë shekullit të 20-të, SHBA bëri shumë sakrifica në emër të paqes në Evropë. Kjo tani është diçka që varet në balancë.

Rusia ka rëndësi për atë që është: pas Shteteve të Bashkuara, fuqia kryesore bërthamore në botë; një pikë kyçe e politikës ndërkombëtare; një vend me ushtrinë më të madhe konvencionale në Evropë; dhe një vend me fuqinë për të shkaktuar dëme të mëdha në Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj.

Nuk është më Lufta e Ftohtë. Jo gjithçka varet nga marrëdhënia midis Moskës dhe Uashingtonit. Por edhe kështu, kjo marrëdhënie është thelbësore për atë që ndodh në Evropë, çfarë ndodh në Azi, çfarë ndodh në Lindjen e Mesme.

Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të vetëdijshme për sfidat dhe kërcënimet që paraqet Rusia e Putinit, dhe në të njëjtën kohë – jo detyrë e lehtë – Shtetet e Bashkuara duhet të ruajnë linjat e komunikimit me Rusinë, duhet të angazhohen në diplomaci të kujdesshme me Rusinë, ka nevojë për të gjetur një mënyrë për t’u marrë me një vend që për shkak të arsenalit të tij bërthamor nuk mund të mposhtet dhe me një vend, popullsia e të cilit nuk është armiqësore ndaj Shteteve të Bashkuara.

Ukraina dhe Rusia janë dy topa të veçantë. Është e vështirë për t’u mashtruar në të njëjtën kohë, por administrata e Bidenit duhet t’i mashtrojë ato. Nuk ka asnjë diferencë të madhe gabimi./ Përkthyer nga CNN