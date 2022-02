Edhe 4 ditë nga nisja e luftës/ Mediat ndërkombëtare: Putin pushton Ukrainën të mërkurën

Mijëra britanikë iu tha ditën e djeshme që të largoheshin menjëherë nga Ukraina për shkak të frikës së një pushtimi të afërt nga forcat ruse, për të cilin shefat e spiunazhit të Uashingtonit paralajmëruan se mund të urdhërohej brenda pak ditësh.





Zyra e Jashtme përditësoi këshillën e saj për t’u thënë shtetasve të Mbretërisë së Bashkuar që të largohen tani ndërsa mjetet e transportit janë ende në dispozicion. Mes shqetësimeve në rritje se ata mund të gjenden në mes të një lufte, duke përfshirë këtu edhe një bombardim ajror vdekjeprurës të Kievit, nëse Putini jep miratimin për të.

Përditësimi urgjent i qeverisë erdhi më pak se 24 orë pasi SHBA lëshoi ​​gjithashtu një urdhër evakuimi, ndërsa analistët perëndimorë ngritën alarmin se Vladimir Putin do të dërgonte ushtrinë e tij.

Bashkimi Evropian i tha gjithashtu personelit jo-thelbësor nga misioni i tij diplomatik në Ukrainë se ata duhet të largoheshin nga vendi, por nuk lëshoi ​​një urdhër të plotë evakuimi.

Retorika e shtuar e SHBA-së pasoi inteligjencën që sugjeroi se Rusia do të nisë një sulm ndaj Ukrainës të mërkurën e ardhshme, më 16 shkurt -sipas gazetës gjermane Der Speigel.

Informacioni i marrë nga Shërbimi Sekret, CIA dhe shërbimet e tjera të inteligjencës zbuluan plane të detajuara dhe shkuan deri në skicimin e rrugëve që ka të ngjarë të ndërmerren nga njësitë individuale ruse dhe rolet që ato mund të luajnë.

Të premten, Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së, Jake Sullivan tha se Uashingtoni beson se Vladimir Putin mund të pushtojë Ukrainën çdo ditë dhe lëshoi ​​një paralajmërim për amerikanët në vend: Dilni menjëherë sepse SHBA nuk do të kthehen për të shpëtuar askënd.

“Ne inkurajojmë të gjithë qytetarët amerikanë që mbeten në Ukrainë të largohen menjëherë,” tha Sullivan. “Ne duam të jemi të qartë në këtë pikë. Çdo amerikan në Ukrainë duhet të largohet sa më shpejt të jetë e mundur dhe në çdo rast në 24 deri në 48 orët e ardhshme.

Rreziku tani është mjaft i lartë dhe kërcënimi tashmë është mjaft i menjëhershëm, saqë kjo është ajo që kërkon maturia. Nëse qëndroni, po rrezikoni, pa asnjë garanci se do të ketë ndonjë mundësi tjetër për t’u larguar dhe nuk ka asnjë perspektivë për evakuim ushtarak të SHBA-së në rast të një pushtimi rus”.

Kryeministri Boris Johnson shprehu frikën për sigurinë e Evropës gjatë një telefonate me liderët botërorë, duke përfshirë presidentin e SHBA Joe Biden.

Sekretari britanik i Mbrojtjes Ben Ëallace, i cili aktualisht ndodhet në Rusi, paralajmëroi se një pushtim mund të vijë në çdo kohë, duke i bërë jehonë paralajmërimeve të Uashingtonit se Kremlini ka grumbulluar trupa të mjaftueshme në kufi për të nisur një sulm.

Në këshillat e përditësuara të FCDO, qeveria ka thënë: Që nga janari 2022, grumbullimi i forcave ruse në kufijtë e Ukrainës ka rritur kërcënimin e veprimeve ushtarake. Ambasada mbetet e hapur, por nuk do të jetë në gjendje të ofrojë asistencë konsullore personalisht. Shtetasit britanikë duhet të largohen ndërsa opsionet tregtare mbeten.

Një zëdhënës i Zyrës së Jashtme tha: Siguria e shtetasve britanikë është prioriteti ynë kryesor, prandaj ne kemi përditësuar këshillat tona të udhëtimit. Ne u bëjmë thirrje shtetasve britanikë në Ukrainë që të largohen tani nëpërmjet mjeteve komerciale.

Sipas The Guardian, burimet thanë se Mbretëria e Bashkuar nuk po përgatit një transport ajror emergjent për qytetarët britanikë sepse ka ende fluturime komerciale që operojnë çdo ditë dhe kufiri tokësor me Poloninë është i hapur.

Besohet se numri i qytetarëve britanikë në Ukrainë është në mijëra, por shumë prej tyre kanë lidhje të forta me vendin dhe nuk ka gjasa të largohen.

Këshilla e Zyrës së Jashtme vjen një ditë pasi presidenti amerikan Joe Biden u bëri thirrje të gjithë qytetarëve amerikanë të largohen nga vendi. Australia, Zelanda e Re, Japonia, Letonia, Norvegjia dhe Holanda gjithashtu u thanë qytetarëve të tyre që të largoheshin menjëherë nga Ukraina, ndërsa Izraeli tha se po evakuonte të afërmit e stafit të ambasadës.

Shtëpia e Bardhë tha të premten se një pushtim rus i Ukrainës mund të vijë brenda javës, ndoshta brenda dy ditëve të ardhshme, dhe u bëri thirrje amerikanëve që të largohen nga vendi tani.

Një telefonatë mes Bidenit dhe Putinit do të bëhet të shtunën, tha një zyrtar amerikan, ndërsa gjenerali i lartë amerikan Mark Milley foli me telefon me homologun e tij rus, gjeneralin Valery Gerasimo. Dyshja diskutuan disa çështje shqetësuese lidhur me sigurinë, tha një zyrtar.

Ndërkohë, një zyrtar i lartë tha se SHBA po dërgon 3000 trupa të tjera në Poloni, ndërsa Presidenti Biden u takua të premten me kryeministrin kanadez Justin Trudeau dhe liderë të tjerë botërorë për t’i informuar mbi zhvillimet.

Vala e re e trupave amerikane bashkohet me 1700 të cilët tashmë po mblidhen atje për të mbështetur aleatët e NATO-s.