“Më ka marrë malli të flemë bashkë”, Einxhel Shkira i shtrihet Dj Dagz në prehër dhe e pyet nëse e takoi babain e saj, ja si përgjigjet ai

Dj Dagz u fut në shtëpinë e Big Brother Vip për të takuar partnerin e tij, Eixhel Shkira, e cila është mes 4 finalisteve.





Teksa po bisedonin në një moment moderatorja iu ul në prehër partnerin të saj dhe i tha se e kishte marrë shumë malli për të fjetur bashkë dhe i mungonin çastet kur shtriheshin së bashku në një shtrat.

Gjithashtu ajo e pyeti nëse ishte prezantuar me babain e saj, por DJ Dagz tha se po pret momentin kur Einxhel ta takojë vetë me të.

Biseda:

Dj Dagz: E di kush është më e keqja, që do iki të fle vetëm

Einxhel Shkira: Si do fle, ti do ikësh por unë që do vazhdoj të rri këtu të flej vetëm.

Dj Dagz: Edhe 1 javë

Einxhel Shkira: Më ka marrë shumë malli të fle gjumë me ty. Vërtet, ka qenë e vetmja periudhë që kam fjetur e qetë, kam bërë gjumë. Flinim bashkë dhe s’na shkonte mendja të ngriheshim. Momentet kur flinim bashkë ishin. E takove babin tek spitali?

Dj Dagz: E di kur do e takoj? Kur kemi qenë tek dhoma e rrëfimit, që t’i ke thënë që dëshiron t’ia prezantosh vetë babit mashkullin e duhur. Atë po pres unë

Einxhel Shkira: Mendova që do kishe rastisur tek spitali

Dj Dagz: Jo