Prokurorët belgë në Tiranë, përveç ‘Toyota’-s duan informacione edhe për vrasjen e Bledar Muçës

Zyrtarët e hetimit dhe të Policisë belge, përveç çështjes së “Toyota Yaris”-it, kanë kërkuar shkëmbim informacioni me autoritetet tona edhe për një sërë grupesh kriminale, që së fundmi janë zhvendosur në Belgjikë.





Vrasja e Bledar Muçës dhe dyshimet se në tokën e tyre gjenden emra të krimit të organizuar shqipta kanë çuar më tej tentativën e përcjelljes së informacioneve të domosdoshme për grupet që operojnë atje kryesisht në trafikun e drogës dhe në pastrimin e parave.

Është pikërisht kjo e fundit që solli grupin prej shtatë zyrtarësh të hetimit belgë, për të mësuar se çfarë ka ndodhur me dosjen e pagëzuar si “Toyota Yaris”, një dosje që në fakt në Shqipëri është thuajse e mbyllur. Po nuk ka ndodhur kështu në Belgjikë.

Ata kanë këmbëngulur të mësojnë hollësi të dosjes hetimore, po ashtu edhe të marrjes së informacionit nga ana e liderit demokrat, Lulzim Basha. Ndërkohë bëhet me dije se kanë marrë në pyetje edhe dy persona të tjerë që, sipas tyre, kanë lidhje me trafikun e parave.

Sipas të dhënave, belgët e hetimit nuk kanë marrë përgjigje nga Lulzim Basha, duke i lënë pa emër konkret që lidhet me personin që i dha asokohe informacionin për një makinë që po sillte drejt Durrësit shumën prej 1.5 milionë eurosh.

Në fakt, mjeti solli shumë herë më tepër se sa tha Basha në Kuvend, duke lindur edhe dyshimin e fortë se në drejtim të vendit tonë asokohe ishin nisur disa ngarkesa me para. Të gjitha nga Belgjika.

BELGËT NË TIRANË

Marrja në pyetje e kryedemokratit Lulzim Basha u pasua edhe me marrjen e dëshmive të dy shtetasve të tjerë të përmendur gjatë hetimeve në Shqipëri, të cilët pas bllokimit të 3.4 milionë eurove, rezultuan thjesht mosdeklarues të të hollave në kufi.

Megjithatë, dosja që vijon të jetë e hapur në Belgjikë për pastrim parash ka sjellë sërish në Tiranë 7 hetues belgë, që janë vënë në kërkim të të dyshuarve të tyre, që këtu janë thuajse të gjithë të lirë.

E teksa kjo çështje u shfry në Shqipëri si pingpong mes dy prokurorive, belgët kanë preferuar që edhe informacionet t’i shkëmbenin në takime të veçuara mes kreut të SPAK, Arben Kraja, dhe kryeprokurores së Tiranës, Elisabeta Imeraj.

Edhe takimet me ta, belgët e hetimit i kryen në ditë të ndryshme, ndërkohë që pritet që ata të lënë një sërë porosish për homologët e tyre shqiptarë, që lidhen jo vetëm me këtë çështje, por edhe me një sërë problemesh të reja që kanë lindur në Belgjikë nga krimi i sofistikuar shqiptar.

Të dyja prokuroritë këmbëngulën se po bashkëpunojnë me Belgjikën për hetime në fushën e pastrimit të parave dhe të goditjes së krimit të organizuar.

Si dështoi prokuroria jonë për “Toyota”-n

Në shtator të vitit 2019, Prokuroria e Krimeve të Rënda vendosi të dërgojë çështjen në gjyq. Edhe pse një pjesë e letër-porosive të ardhura nga Belgjika dhe Italia ishin ende të papërkthyera, u nxitua të shkohej në gjykatë për të evituar afatet e paraburgimit për ata që ishin arrestuar.

Dosja kaloi në disa seanca gjykimesh, me të njëjtët prokurorë që gjenden edhe sot në hetimin e ngjarjes së bujshme. Në seancën paraprake që u zhvillua më 29 tetor 2019, prokurorët pretenduan se 5 të pandehurit kishin krijuar një grup të strukturuar kriminal me qëllim pastrimin e 3.4 milionë eurove përmes “fshehjes, mbulimit të burimit dhe zhvendosjes së pasurisë”.

Avokatët e të pandehurve pretenduan se klientët e tyre kishin kryer biznes të ligjshëm të transportit të makinave të përdorura nga Belgjika dhe se vetëm njëri prej tyre, Elvis Vladi, ishte në dijeni të parave.

Ata kërkuan rrëzimin e akuzave për të pandehurit e tjerë dhe i sugjeruan Gjykatës se vepra penale ishte ajo e “mosdeklarimit të të hollave në kufi” vetëm për Vladin, sepse sipas tyre, vetëm ai kishte dijeni për paratë që gjendeshin aty.

Në një tjetër seancë, të zhvilluar një muaj më pas, dy prokurorët u rikthyen para gjykatës vetëm me një dëshmi shtesë të njërit prej avokatëve të të pandehurve, që sipas të dhënave të asaj kohe, u tha se konfirmohej versioni i mosdeklarimit nga ana Vladit.

Prokurorët pretenduan në Gjykatë se kishin përkthyer letër-porositë, por nuk kishte rezultuar ndonjë e dhënë e re në krahasim me aktet që ishin administruar gjatë hetimit, duke e lënë çështjen vetëm në fajësinë e Vladit që kishte harruar të deklaronte shumën prej 3.4 milionë eurosh që gjendeshin në njërën nga makinat “Toyota Auris” në port.