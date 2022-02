“Sakrifica më e madhe”/ Nga fillimet e karrierës te situatat më të çudishme me fanset e tij dhe takimet me ish-kryeministrat, rrëfehet Devis Xherahu!

Këngëtari i njohur Devis Xherahu ka folur në një intervistë rreth hapave të parë të karrierës dhe jetën e tij personale.





Në një intervistë për “Glamour Zone” ai foli rreth fillimeve të karrierës së tij në Greqi.

Ai u shpreh se ëndërra e tij e madhe ka qenë Amerika, pasi është rritur me këtë frymë nga i ati i tij. Por këngëtari deklaroi se kjo ëndërr i ka ngelur në sirtar dhe këtë ëndërr “ia ka vjedhur Greqia”.

“Unë do thoja sakrifica më e madhe. Babai më rriti me dashurinë për muzikën amerikane. Që i vogël dëgjoja Elvis Presley, dhe ëndërra ime ishte Amerika. Shkova për pushime në Greqi te një miku im, se s’kisha plane për të qëndruar në Greqi pavarësisht se ne në Korçë i kemi dëgjuar dhe kënduar këngët greke. Sakrifica më e madhe është që mora pjesë rastësisht në një show televiziv në vitin ’97… kështu nisi karriera ime në Greqi. Më dëgjon një këngëtar i madh rastësisht dhe më merr më tha që… ishin kushte të tjera që s’kishin lidhje me Shqipërinë për sa i përket artit, për mua qe një gjë shumë e madhe.

Edhe thashë të marr një eksperiencë në skena të mëdha të qëndroja 1-2 vite. Kur shkova në Amerikë në vitin 2007, aty ka kushte të tjera, ligje të tjera e pashë çfarë është Amerika. Kjo është sakrifica që është si të thuash “ma vodhi Greqia”, me dëshirën time kuptohet. Kaluan 11 vjet dhe ëndërra amerikane ngeli në sirtar.”, tha ai.

Për sa i përket jetës private, këngëtari i njohur ka zyrtarizuar lidhjen me partneren e tij, ish-miss-in Ertemiona Mejdani, në dhjetor të vitit 2020. Lajmin e bukur e ndau me të gjithë vetë Devisi, i cili publikoi në llogarinë e tij në “Instagram” dy foto nga celebrimi dhe shkëmbimi i unazave.

Duke folur për marrëdhënien e tyre ai tregoi se kanë një raport shumë të mirë dhe madje ndau disa çmenduri që ka bërë për bashkëshorten e tij. Gjithashtu kur u pyet se kush janë tre femrat më seksi në Shqipëri, ai përmdeni tre herë emrin “Ertemiona”

“Blej biketë për Spanjë ose Paris. Kur kam qenë në Tiranë dhe ajo ka qenë në Korçë, ishte pa qejf, mora makinën në mes të natës dhe i thaës zbrit poshtë. Janë gjëra që është mënyrë jetese.”, tha artisti.

Xherahu tregoi gjithashtu se nëna e tij ka një raport shumë të mirë me bashkëshorten e tij. Madje ai tha se nëna e tij mban në çdo rast anën e ish-miss-it dhe jo të tijën.

“Rasti i fundi që se çfarë kërkova unë për sa i përket ushqimit: s’ka tha do hash këtë. Unë dua atë i thashë, çfarë do ti te ha? Çfarë të thotë Ertemiona do hash. Mamaja ime vdes të mbajë anën e saj, dhe shkojnë të dyja shumë. Dhe i thotë disa herë që nëse ai të mërzit jam me ty, ma thotë në sy. Kështu që mama ndërro içik atë fletën se më ke ulur kokën para nuses.”, u shpreh këngëtari.

Devis Xherahu ka një karrierë të suksesshme edhe në Greqi, ku ka edhe fansa të zjarrtë. Gjatë intervistës tregoi dy raste të dy fanseve të çmendura pas tij:

“Më ka trembur një fanse, sepse ishte në backstage dhe është kthyer më është hedhur në qafë, në Greqi. Pastaj thashë dale të mbledh veten… një femër që të shtrëngon. Në 2004-2005. Ka patur raste të tjera, psh njëra prishi goxha lek rreth 1milionë e gjysën dhrami vetëm për lule që mi hodhi mua.”

Ndër të tjera këngëtari rrëfeu një situatë ku një greke e pasur që punonte për një shtëpi diskografike në Greqi, i kishte kërkuar të kishin diçka më tepër se miqësi, dhe në të ardhmen ai mund të kishte benefite në karrierën e tij:

“Ka qenë viti 2004-2055 në Selanik ishte një zonjë shumë fisnike, ishte më e madhe nga çfarë dukej shume e mbajtur. Këto janë agjentë që i gjuajnë talentet. Kjo binte në kundërshtim me moralin tim, nëse do të ndieja diçka për të do të ishte perfekte. Nuk mund të bëja këtë këmbim. Kur njihesh, përshembull të thonë që ka ardhur filanja,shkon për respekt për ta takuar, ndiehet kur dikur kërkon të ulesh të bësh një bisedë. U ula folëm, kemi dalë dhe për kafe, kuptohet dhe njeriu…Kuptohet do vish nga shtëpia do pimë kafe… Në emër të kësaj edhe unë rrëqita lehtë ëmbël bukur,i dhashë të kuptijë që vij nga një familje që morali ëshët i pari. Edhe just one night stand, nëse nuk e ndiej nuk e bëj.”

Në një rubrikë të quajtur “Çfarë nuk të pëlqen tek…”, këngëtari u pyet për takimet që ka pasur me dy ish-kryeministrat, Sali Berishën dhe Fatos Nanon.

“Me aq sa e kam parë unë që e takova një herë, s’më pëlqeu ajo që ishte më shumë i thjehstë se ç’duhet. E them si komplimet këtë. Unë nuk voto asnjë lloj partie që të jemi të qartë, nuk votj parti, votoj liderin. S’kam bondje politike fare. Si njeri mua mu duk shumë më i thjehstë se ç’duket.”, tha ai për ish-kryeministrin Berisha ndërsa për ish-kryeministrin Nano ai u shpreh:

“Çfarë mos ti pëlqesh Fatosit. Është një njeri që edhe whiskeyn e shijonte . Janë disa njerëz që nuk iu gjen diçka që të thuash s’më pëlqejnë.”,