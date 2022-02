Bora e veshur si aktorja me famë botërore Zendaya te premiera e filmit “Spider-Man. Olti Curri: Mesazh i koduar për Donaldin

Bora Zemani është një prej prezantueseve më të pëlqyera shqiptare. Ajo ka qenë veçanërisht e përfolur gjatë spektaklit Big Brother VIP, për shkak të vizitës që i bëri brenda shtëpisë ish-të dashurit të saj, Donald Veshaj. Bora e cila është e ndjekur nga mbi një milion ndjekës në llogarinë e saj zyrtare në Instagram, shpesh ndan me ndjekësit fotografi të ndryshme nga paraqitjet e saj në përditshmëri ose televizion. Së fundmi, bukuroshja e Top Channel publikoi një fotografi të re, ku dukej mjaft bukur dhe tërheqëse e veshur me një sako të hirtë me disa shirita me shkëlqim.





Kjo veshje është thuajse e njëjta, me të cilën aktorja me famë botërore, Zendaya, u paraqit në premierën e filmit “Spider-Man: No Ëay Home” në Londër.

Por Olti Curri tregon një tjetër version duke e parë si një mesazh të koduar për Donaldin, pasi Spider Man është personazhi i preferuar i Donaldit. Blogeri ka bërë lidhjet me parashutat që u dërguan si mesazh për Donaldin.