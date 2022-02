Kandidati i PD, Indrit Sefa takime me qytetarët: Bashkë do fitojmë dhe do bëjmë që Lushnja të fitojë bashkinë

Kandidati i PD për bashkinë e Lushnjes, Indrit Sefa ka vijuar taimet me qytetarët. Sefa shkruan se së bashku mund ta bëjmë Lushnjen një qytet të jetueshëm për familjet tona dhe brezat që do të vijnë.





“Çdo takim me bashkëqytetarët e mi kthehet në burim besimi se së bashku mund ta bëjmë Lushnjen një qytet të jetueshëm për familjet tona dhe brezat që do të vijnë. Jam krenar që garën e 6 Marsit e bëj me ta dhe për ta. Bashkë do fitojmë dhe do bëjmë që Lushnja të fitojë bashkinë që i shërben qytetarëve”.