“KU U ZHDUK BERISHA TË ENJTEN?”/ Lulzim Basha: Trekëndëshi i Bermundës nuk e do Reformën!

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka deklaruar sot në një konferencë për mediat se Trekëndëshi i Bermudës nuk e do reformën në drejtësi, ndërsa theksoi se ku u zhduk Berisha që nuk votoi kundër për zgjatjen e mandateve të Vettingut.

Sipas Bashës, Berisha ishte njeriu që votoi për reformën në drejtësi në 2016-n por në seancën e fundit u zhduk nga salla.

“Ka një interes esencial të Trekëndëshit të Bermudës, që reforma në drejtësi të mos funksionojë. Një nga këta më të më interesuar është Edi Rama, i cili dëshiron që ONM-ja të mos ekzistonte. Pra, nuk do shumë mend për të kuptuar me gjithë këtë gjendje të një situate politike që është më keq se Kolumbia në ditët e saj më të zeza. Ne po denoncojmë në interesin të opinionit publik, sesa të një drejtësise që ëshhtë nënn kontrollin e Edi Ramës. Një nga ministrat është në burg, dy nga prestanomet janë në kërkim. Thirja që i bëra SPAK-ut është që të mos prisni që të japë dorëheqjen ministri i radhës, por çojani prangat në Ministri, mos prisni të japë dorëheqjen kryebashkiaku i radhës, por vijani prangat në zyrë. Do të keni në krah jo vetëm PD-në por edhe socialistët. Me këtë aferë është zbuluar pisllëku më i madh, që po zhvat shqiptarët, jo vetëm për bukën e gojës, por edhe të ardhmen, e tyre. Të tjerat janë mashtrime dhe gënjeshtra të cilat nuk dua t’u futem më thellë, ata e kanë votuar vettingun, ne kemi kërkuar që të zgjasim afatin e vettingut. Ua shpjegoj fare thjeshtë, merreni shikojeni nga votimi i Sali Berishës në 2016 për vettingun dhe deri te mos votimi kundër i Sali berishës, pse nuk votuan kundër të enjten. Ku u zhdukën?”, u shpreh Basha.