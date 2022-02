(FOTO) Ky është 47-vjeçari që u vra në Shkodër

Ky është 47-vjeçari Prek Tonaj, punonjës i ujesjelles kanalizime që u ekzekutua me breshëri në një lokal në fshatin Grudë. Tonaj ishte i vetëm në një lokal kur një person ka hyrë brenda dhe e ka qëlluar me breshëri plumbash. Policia ka ngritur postblloqe, por duket se autori ka përfituar nga errësira e natës për t’u larguar me shpejtësi.