Nga vrasja e 2 vëllezërve dhe atentati i dështuar për hakmarrje, ja si u ekzekutua babai i 4 fëmijëve, Prek Tonaj  

Hakmarrja u ka marrë jetën 3 vëllezërve në Shkodër. Më i vogli prej tyre u vra mbrëmë në një atentat. Bëhet fjalë për Prek Tonaj, baba i katër fëmijëve. Ndërkohë që dy vëllezërit e tij u shuan nga hasmi para vitit 2005.





47-vjeçari Tonaj, punonjës i Ujësjellës-Kanalime në Shkodër u qëllua sonte për vdekje me breshëri kallashnikovi nga persona ende të paidentifikuar. Ngjarja e rëndë u shënua rreth orës 19:15 në fshatin Grudë e Re të këtij rrethi. Mësohet se viktima ishte në një lokal në qendër të fshatit kur u bë shoshë nga plumbat. Pas sinjalizimit për ngjarjen e rëndë që tronditi banorët e zonës, policia ka shkuar në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për identifikimin dhe vënien në pranga të autorëve të krimit. Burime nga policia e Shkodrës bënë me dije se po hetohet në disa pista për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe të motivit të ngjarjes, ku më kryesorja është ajo e hakmarrjes. Sipas bluve të qytetit verior, Prek Tonaj ishte person me precedent penalë, pasi në vitin 2011 së bashku me dy persona të tjerë kanë tentuar të vrasin një person për hakmarrje.

VRASJA

Prek Tonaj ishte në lokalin në qendër të fshatit, kur dy persona të maskuar kanë hyrë brenda dhe i janë afruar tek tavolina ku ai po qëndronte ulur. Para se ta “hiqnin qafe”, dy atentatorët i kanë thënë edhe emrin e personit për të cilin po e vrasin.

Më pas ata e kanë qëlluar me breshëri kallashnikovi. Mësohet se 47-vjeçari mori plagë të shumta në pjesën e sipërme të trupit, që i shkaktuan vdekjen e menjëhershme. Pas vrasjes së Tonajt, autorët e krimit janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. “Më datë 13.02.2022, rreth orës 19:15, në fshatin Grudë e Re, Shkodër, në rrethana ende të paqarta, në ambientet e një lokali, është vrarë me armë zjarri shtetasi P. T., 47 vjeç, banues në Grudë, Shkodër. Në vendngjarje kanë shkuar menjëherë shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor. Janë ngritur pika kontrolli dhe vijon krehja e zonës, për të bërë të mundur kapjen e autorit/ëve”, thuhet në njoftimin zyrtar të policisë së Shkodrës.

Pas vrasjes së babait të 4 fëmijëve, blutë e Shkodrës kanë marrë në pyetje disa persona, përfshirë dëshmitarët okularë në vendngjarje, por edhe persona të tjerë me të cilët ishte në hasmëri familja e viktimës. Pavarësisht hetimeve të kryera, blutë e Shkodrës ende nuk kanë bërë të mundur identifikimin dhe vënien në pranga të autorëve të atentatit.

HAKMARRJA DHE HETIMET

Duket se vrasja e ndodhur sonte në fshatin Grudë e Re ka qenë e paralajmëruar. Kjo për faktin se familja Tonaj kishte humbur vite më parë dy djem. Ndërkohë që 11 vite më parë, Prek Tonaj që u ekzekutua pak orë më parë kishte tentuar të hakmerrej për 2 vëllezërit e vrarë.

Konkretisht ngjarja ka ndodhur në vitin 2011, kur Prek Tonaj së bashku me 2 persona të tjerë tentuan të vrasin një person për hakmarrje në fshatin Vuksan të Shkodrës.

“Nga aksioni i koduar “Shënjestra 3” u arrestuan shtetasit Ndue Tonaj, 68 vjeç, banues në fshatin Vuksan, Prek Tonaj, 36 vjeç, banues në fshatin Grudë e re dhe Ndoc Prela, 44 vjeç, banues në lagjen “3 Heronjtë” në qytetin e Shkodrës. Të tre këta shtetas po përgatiteshin të kryenin një vrasje që kishte për motiv hakmarrjen. Materialet hetimore i kanë kaluar Prokurorisë Shkodër,”- thuhej në njoftimin e policisë në vitin 2011.

Vrasja e Prek Tonajt ka tronditur familjarët e tijm të cilët kanë hapur dyert e mortit.