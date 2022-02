Vodhi makinën dhe u zhduk pas aksidentit, kapet i riu në Vlorë

Dy persona janë prangosur nga blutë e Vlorës, pasi akuzohen për vepra të ndryshme penale. Në njoftimin e Policisë së Vlorës bëhet me dije se A. J., 29 vjeç, banues në Vlorë, pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin e datës 11.01.2022, i ka vendosur masën e sigurisë “Arrest me burg” për kryerjen e veprave penale “Drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt”, ” Largimi nga vendi aksidentit”, ” Vjedhja”. 29-vjeçari më 29 dhjetor të vitit të kaluar ka vjedhur një automjet dhe duke u larguar, tek Rruga e “Cipajve”, lagjia Pavarsia 3, ka përplasur një automjet tjetër dhe ka braktisur vendin e ngjarjes. Ndërsa një 36-vjeçare me inicialet E.H., është arrestuar pasi akuzohet për drejtimin e automjeve në mënyrë të çrregullt.





Njoftimi i policisë:

Specialistët e Hetimit të Krimit në Komisariatin e Policisë Vlorë bënë kapjen dhe ndalimin e shtetasit të shpallur në kërkim A. J., 29 vjeç, banues në Vlorë, pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin e datës 11.01.2022, i ka vendosur masën e sigurisë “Arrest me burg” për kryerjen e veprave penale “Drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt”, ” Largimi nga vendi aksidentit”, ” Vjedhja”. Ndalimi i këtij shtetasi u bë pasi më datë 29.12.2021, ka vjedhur një automjet dhe duke u larguar, tek Rruga e “Cipajve”, lagjia Pavarsia 3, ka përplasur një automjet tjetër dhe ka braktisur vendin e ngjarjes. Në pranga u vu shtetasja E.H36 vjeçe për veprën penale ‘drejtim i automjeteve në mënyrë të çregullt’.