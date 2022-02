Zgjedhjet e 6 marsit, ja si do jetë fleta e votimit

Janë publikuar formatet e fletëve të votimit për zgjedhjet e 6 Marsit në 6 bashki të vendit. Ka qenë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që ka miratuar ditën e sotme renditjen e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit ndërsa së fundmi është miratuar edhe fleta e votimit.





Kreu i KQZ, Ilirjan Celibashi, përmes një postimi në rrjetet sociale ka publikuar me foto si do të duken fletët e votimit më 6 mars.

Bashkia Shkodër

Partia Socialiste me Majlinda Angonin

Koalicioni ‘Shtëpia e lirisë’ me Bardh Spahinë

Partia Demokratike me Xhemal Bushatin

Bashkia Dibër

Koalicioni ‘Shtëpia e Lirisë’ me Premtim Kryemadhin

Partia Demokratike me Luan Hakën

Partia Socialiste me Rahim Spahiun

Lëvizja e re me Dritan Torbën

Bashkia Durrës

Koalicioni ‘Shtëpia e Lirisë’ me Ardian Mukën

Partia Socialiste me Emiriana Sakon

Partia Demokratike me Luan Hotin

Bashkia Vorë

Koalicioni ‘Shtëpia e Lirisë’ me Lulzim Vranën

Partia Socialiste me Blerim Sherën

Partia Demokratike me Ymer Markun

Bashkia Rrogozhinë

Partia Demokratike me Ferdinand Saraçin

Partia Socialiste me Edison Memollën

Koalicioni ‘Shtëpia e Lirisë’ me Hekuran Xhanin

Bashkia Lushnjë

Partia Socialiste me Eriselda Sefën

Partia Demokratike me Indrit Sefën

Koalicioni ‘Shtëpia e Lirisë me Elton Banon