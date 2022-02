“Bashkëpenëmbajtës me SHBA”/ Rama takohet me sekretarin e përgjithshëm të OKB,

Kryeministri Edi Rama, ka publikuar videon në ‘Facebook’ pas takimit të zhvilluar me Sekretarin e Përgjithshëm të OKB, António Guterres.





Statusi:

New York, selia e Kombeve të Bashkuara – Takim me Sekretarin e Përgjithshëm të OKB, António Guterres, pak javë pasi Shqipëria ka nisur mandatin e saj dyvjeçar si anëtare e Këshillit të Sigurimit, ku sapo ka marrë edhe përgjegjësinë e bashkëpenëmbajtësit me Shtetet e Bashkuara