Denoncohet skandali në Big Brother, Punonjësi i Call Center: “Po na detyrojnë të votojmë Donaldin”

Loja është bërë e nxehtë në Big Brother, pasi tashmë mbeten edhe pak ditë që të shpallet fituesi. Por në rrjetet sociale qarkullon edhe një denoncim lidhur me këtë televotim. Një punonjës i një Call Center-i ka denoncuar në rrjetet sociale, se pronari po i mbush telefonat dhe po i detyron të votojnë për Donaldin. Duke publikuar edhe telefonin me votat e dërguara për Donaldin, ai rrëfen se pronari është miku i Romeos.





Deri më tani nuk ka asnjë reagim nga vëllai binjak i Donaldit, duke lënë gjithçka të kalojë në heshtje. E me ditët që i afrohen më shumë të premtes, me gjasa të tilla denoncime do të qarkullojnë edhe më shpesh në rrjet.