“Dukën e vendosi politika, vetëm ajo e heq”, Vata: E morën nga rruga dhe e bënë president, harxhoi 4 vite për të kuptuar si funksionon futbolli

Ish-kapiteni i kombëtares shqiptare të futbollit, Rudi Vata, mendon se ambienti aktual në FSHF është jashtëzakonisht kundër asaj që përfaqëson sporti i futbollit. Duke folur në studion e “Sport News Plus” në “News 24”. Ai ka dhënë mendimet e tij mbi situatën e krijuar në FSHF dhe zgjedhjet e këtij institucioni.





“Unë mendoj që zgjidhja është e thjeshtë dhe përgjigja është krejt normale se futbolli është një industri shumë e madhe, është një sport që është më popullori dhe të gjithë dëshirojnë të kenë një pjesë të futbollit e të jenë aty se të jep shumë mundësi. Por kur e shfrytëzon për të mirën, për atë që është krijuar, është i bukur, shumë sport fisnik, me vlera dhe për formimin e karakterit të njeriut. Ky është një sport tepër burrëror, edhe pse sot janë përfshirë në masë edhe femrat. Futbollistët me sakrificat që bëjnë, djersën që derdhin, mundësinë që harxhojnë, janë ndër njerëzit më të ndershëm që të ekzistojnë.

Kurse në Shqipëri kam pasur një eksperiencë kur kandidova për president të FSHF dhe sinqerisht ishte eksperiencë që më ka lënë trishtim shumë të madh, jo nga mënyra e organizimit si disa meshkuj e menaxhonin situatën, por si burrë të vjen turp të jesh në atë ambient. Se është një ambient i manipuluar se janë disa burra që shkojnë si të kompromentojnë çdo gjë, nuk shkojnë me shpirtin e sportistit, mendjen e pastër, të gjykojnë drejt e votojnë një person që ka një strategji e projekt, një plan për të mirën e futbollit. Bëhet fjalë thjesht për të qenë pjesë e kësaj loje, për të marrë pjesë e përfituar sa më shumë në aspektin individual. Nuk janë njerëz që kanë lindur me pasion për futbollin, kanë sakrifikuar e derdhur djersë për të, nuk e kanë filluar në vogëli, janë njerëz që blihen e shiten e manipulohen.

Ka tension para zgjedhjeve se është vetë kultura e ndërtuar në Shqipëri në 30 vitet e fundit. Këto njerëz janë bërë të fuqishëm, duan ta kenë medoemos këtë institucion. Pyetja është pse këto njerëz insistojnë e mendojnë se energjitë e tyre janë të pambarueshme e idetë e tyre janë ekzemplare. SI ka mundësi që një njeri i përgjegjshëm, si ka mundësi të ndërtosh një strategji të tillë, një imazh kaq të keq? Se futbolli shqiptar ka një imazh të keq, se unë në kontakt me botën jashtë jam dhe Shqipëria shihet si një vend gogol sa i përket futbollit, se në cilësi loje prodhon shumë pak, produkti i kampionatit është i përmasave elementare.

FSHF nuk funksionin në shërbim të ambientit, duket si pronë private. Kjo është eksperienca ime dhe e kam kuptuar që presidenti aktual ka influencë të jashtëzakonshme, ka penetruar në të gjithë segmentet e njerëzve që manipulohen, janë të gatshme që të bëjnë gjithçka që presidenti aktual të zgjidhet prapë. Kjo nuk bëhet në vendet e tjera, kjo është një e keqe e madhe, një shkatërrim për të ardhmen. Angazhohen njerëzit me vetëdije për t’i shkuar mbrapa të keqes, e paimagjinueshme se si ka mundësi që njerëzit të angazhohen kaq shumë për një sistem kaq të varfër e kaq të mjeruar. Këtu çdo gjë shitet bukur me kombëtaren por këto që vijnë për Kombëtaren, për shumicën e tyre duhet t’u themi edhe shqiptarëve të Kosovës.

Ky është një futboll i cili vetëm sport nuk quhet, përderisa trukohet në këtë mënyrë. Futbolli nuk është për të trukuar, këto të rinj është mënyra se si zhvillohen në vogëli, se si edukohen, bëhen bura, krijojnë familjen e këto trashëgohen në një lloj mentalitet, Këtu e kanë pranuar që trukohet kudo, kjo është e vetmja mënyrë të mbijetojë se nuk kemi strategji tjetër. Si mund të mbijetojë një klub i Superiores me 1 milionë euro në vit nëse nuk trukon ndeshje, është një sistem i dështuar. Jam i sigurt se janë shumë të fuqishëm në pozicionet e tyre, bazat që kanë vënë. Nëse shteti nuk arrin ta kuptojë që ky futboll, ky sport është kthyer në një gangrenë, është kthyer në një emblemë të keqe të asaj që sporti duhet të përfaqësojë, atëherë futbolli do të jetë përsëri në këtë situatë, do jetë prapë vitin tjetër, pas 10 viteve, do të flasim prapë për shoqata e manipulime.

Si ka mundësi që trukimi, dhuna e gjëra të tilla, çdo herë flitet për këto probleme. Kur vjen situata e zgjedhjeve, nuk shoh një person që vjen me strategji e plan që të thotë do të luftojmë fenomenin e abitrimit. Se këtu korruptohen arbitrat, këtu dëgjoj që një president korrupton arbitrin një javë, një tjetër në tjetrën. Këto nuk kanë lidhje me sportin.

Këtu ka ndodhur një fenomen që një ekip kampion i dekadës së fundit që na ka bërë krenar, ka shkuar në Kupat e Europës, u dënua. Po të kishte ndodhur në një vend normal, shteti do ishte çuar në këmbë, FSHF të gjithë ato persona që janë përgjegjës për menaxhimin e futbollit shqiptar, duhej të kishin dhënë dorëheqjen me kokë të ulur se është turp mbarëkombëtar. Këtu as shteti nuk është mërzitur hiç, a thua se ka ndodhur një fenomen normal. Aq normal është sa nuk i bën askujt përshtypje. Në gjithë botën thonë si ka mundësi, se flitet për ndeshje non stop, se kur futesh në këtë lojë, ka mbaruar sporti, ka vdekur futbolli, nuk ka puls më. Se këtu kur dëgjon që duhet paguar që të luash në ekipin kombëtar të 15, 17-vjeçarëve, se duhet të paguash, se ai fukarai që ka talent nuk ka shanse të gjesh hapësirën.

Kur e mendon se çfarë pike kanë futur që të mos u jepet e drejta shqiptarëve që kanë kontribuar për futbollin për vite me radhë në arenën kombëtare e ndërkombëtare, e kupton që pak a shumë vazhdon sistemi diktatorial, mentaliteti i diktatorit. Mua nuk më bën përshtypje se e kam mbyllur kapitullin tim.

Jam i sigurt që Aleksander Çeferin ka nevoje për votën e presidentit që të qëndrojë në pushtet se po të ishte i interesuar për futbollin shqiptar, do të kishte vëmendje më të madhe. UEFA monitoron çdo ligë dhe pas çdo sezoni, në zyrat e FSHF vjen një dosje me çdo ndeshje që flasim që dyshohet që kanë qenë të trukuara e FSHF është e informuar për të gjitha raportet. Problemi është që si ka mundësi që këto nuk bëhen transparente, se ne njihemi ndër vendet me futbollin më të trukuar. Sigurisht që ka në vende fqinjë, apo ish komuniste me mentalitetin që paratë fitohen lehtë.

Unë pyes veten, a është më i rëndësishëm kolltuku ku ulet, apo futbolli? Si ka mundësi që është kaq egoist për të bërë zyra moderne me kolltuqe të mëdha dhe fëmijët mjerojnë pa fusha. Ai buxhet a nuk mund të transferohet në fusha?

Përveç politikës, Dukën nuk e heq kush nga FSHF. Politika e ka venë dhe politika ka për ta hequr. Anglezët thonë ’po jetove me shpatë në dorë, ke për mbaruar jetën prej shpatës’. Automatikisht në Shqipëri politika ka influencë në çdo vendimmarrje dhe mendoj se politika do të ketë mundësinë ta heqë për ta larguar. Shpresoj të largohet me një projekt madhështor, që ai që do të vijë të jetë person që ka qëllimin e dëshirën dhe beson në një futboll të pastër dhe të drejtë e më vlera.

Nëse duhet bërë votime, të zgjidhen njerëzit që duhet të votojnë për më të mirin, por nuk shoh strategji, po vetëm fjalë që duhet heq ky se ka ardhur koha për ta larguar. Unë jam për Starovën se është pjesë e futbollit, ka kapacitet për të drejtuar, e njeh mirë futbollin e është inteligjent, flet gjuhë të huaj, i di defektet e futbollit, njeh mirë fenomenet, ka punuar me klube si trajner e drejtor, ka qenë sekretar. Për mendimin tim ka qenë i ndershëm. Edhe ai ka bërë gabimet e veta, se edhe ai është një prej atyre që ka mbështetur presidentin aktual në atë periudhë kohë për tu bërë president edhe pse e dinte shumë mirë që e morën nga rruga, e morën dhe e bënë. Se ashtu ka ardhur, ato njerëz që e kanë votuar herën e parë, ata kanë bërë gabimin e madh se i thanë mund ta bësh, edhe pse nuk ka kapacitetin dhe aftësitë. Nuk dinte si funksiononte futbolli. E ka thënë vetë që iu deshën 4 vjet të kuptonte si funksiononte futbolli. Ne katër vjet kemi bërë trajnimin e presidentit, edhe 4 për të vënë në praktikë, iu bënë 8. Ka kuptuar pas 8 viteve dhe ka bërë disa gjëra të mira që bashkë me qeverinë ka ndërtuar stadiumet. Papritur ankohet se po i ndërhyn qeveria. Por jam i sigurt që shteti nuk ka nevojë hiç të marr pjesë në situatën e zgjedhjeve, ka kapacitetet të vendosë. Por ndershmërisht dhe jo për t’i bërë favor dikujt, po i mbyll derën këtij e t’ia hap një tjetri, jo boll se u mërzitëm me këtë. E rëndësishme është të mos humbim vite, por të gjejmë njerëz tamam me vizion, njerëz që kanë lirinë të thonë idetë e tyte. Nuk shoh njerëz të lirë në FSHF, nuk shoh njerëz që japin mendime për të ndërtuar diçka që Duka ta vërë në zbatim. Aty një flet, vendos, propozon dhe kjo nuk është e shëndetshme”, tha Vata.