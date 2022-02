Horoskopi javor 14 – 21 shkurt 2022

Të hënën, Mërkuri hyn në Ujorin, duke ju lejuar të çliroheni nga rregullat, traditat dhe modelet e mendimit që ju kanë kufizuar. Kur vërtet besoni se e ardhmja ka potencialin të jetë më e mirë se e tashmja, bëhet e mundur elektrizimi i mënyrave të reja të të menduarit. Pastaj të mërkurën, një hënë e plotë në Luanin e dashur mund t’ju rikthejë besimin, bujarinë tuaj shpirtërore. Më në fund, të premten, dielli hyn në Peshqit intuitiv. Sezoni i Peshqve sjell një dozë shumë të nevojshme ndjeshmërie për të gjithë ne. Ju kërkon të zbusni qasjen tuaj dhe të merrni parasysh se butësia, jo mprehtësia, cinizmi apo ngurtësia, mund t’ju çojnë më shpejt në jetën, komunitetin që po kërkoni.





Horoskopi javor i Dashit

Ka nga ata që do të përpiqen t’ju bindin se “të besosh në veten tënde” është një qëllim egoist, që duhet ta kthesh shikimin nga jashtë. Është e kuptueshme që ata të ndihen në këtë mënyrë, por kjo nuk është domosdoshmërisht një këshillë e mirë. Ndërsa besimi në vete nuk mund të jetë qëllimi përfundimtar, ai është një fillim, një themel që e bën të durueshme punën e vështirë për të përmirësuar botën. Lëreni veten të drejtoheni drejt njerëzve dhe aktiviteteve që ju bëjnë të ndiheni të fortë dhe të aftë. Ka pak mundësi të mjaftueshme për t’u ndjerë mirë këto ditë, është e rëndësishme të kapni ato që mundeni.

Horoskopi javor i Demit

Kohët e fundit, ju e gjeni veten të etur për vëmendje, sikur ka kaluar një kohë e gjatë iu ka kushtuar vëmendje të tillë. Është e vështirë të fajësosh të tjerët për këtë përshtypje askush nuk po kalon një kohë të lehtë tani dhe të kërkosh që ata të kursejnë çdo energji mund të duket si një imponim. E megjithatë, asnjë masë racionalizimi nuk mund të bëjë që nevojat tuaja emocionale të zhduken, ose të qetësojë nevojën tuaj të thellë për njohje. Megjithatë, këtë javë, kur jeni bujarë me dashurinë tuaj, një pjesë e saj do të kthehet tek ju. Më në fund do të merrni atë që ju ka munguar.

Horoskopi javor i Binjakëve

Ju mund të ndjeni një farë turpi, këto ditë, për dëshirën që të argëtoheni më shumë. Ka kaq shumë vuajtje që po ndodhin në botë saqë dëshira juaj për një shumëllojshmëri përvojash sociale mund të duket e rëndomtë, e parëndësishme. Megjithatë, kjo është vetëm një pjesë e të qenit njerëzor. Dhe shtypja e nevojave tuaja emocionale nuk do të ndihmojë në përfundimin e vuajtjeve të dikujt tjetër. Këtë javë, është e rëndësishme të gjeni mënyra për të nderuar anën tuaj që ka nevojë për të biseduar, për të qeshur, për të shijuar shoqërinë e njerëzve të tjerë. Kjo nuk është gjithçka që ekziston, por ia vlen njësoj.

Horoskopi javor i Gaforres

Pas dështimit ose zhgënjimit, ndonjëherë ju përjetoni një dëshirë për të rikrijuar veten plotësisht, të hidhni tutje të gjitha përpjekjet tuaja të mëparshme dhe të filloni plotësisht të reja dhe nga e para.Por këtë javë, nuk keni pse të shkoni kaq larg. Ju keni mësuar më shumë se sa mendoni, ju keni bërë shumë më tepër përparim sesa mendoni. Ky nuk është një moment për t’u kthyer prapa, por për të vazhduar të besoni në punën që keni nisur.

Horoskopi javor i Luanit

Ka raste kur zërat e njerëzve të tjerë janë vetëm një shpërqendrim, kur vetmia po iu qartëson mendimet. Por është e rëndësishme të mbani mend se mendimi juaj më i mirë nuk ndodh në izolim. Idetë që keni vetë nuk janë më të pastra apo më të mira se ato që zhvilloni së bashku me të tjerët. Këtë javë, miqtë dhe bashkëpunëtorët tuaj nuk do ta shuajnë apo zbehin shkëndijën tuaj krijuese, por do ta forcojnë atë. Ata nuk do të largojnë vëmendjen nga vizioni juaj, por do t’ju ndihmojnë ta qartësoni atë. Ju nuk po krijoni një të ardhme vetëm për veten tuaj ku të jetoni, po ndërtoni një botë të bukur për t’u ndarë.

Horoskopi javor i Virgjëreshës

Dëshira për vëmendje mund t’ju godasë si gabim – sikur është e pangopur ose joserioze të dëshironi mirënjohje për punën tuaj, aftësitë tuaja ose mirësinë tuaj, sikur të jeni të gatshëm të punoni pa asnjë nevojë për shpërblim. Por ndërsa shpesh jeni të kënaqur të jetoni në heshtje dhe të kënaqeni me vetë punën, dhemb kur të tjerët shpërfillin kontributet tuaja. Ju punoni shumë për ta bërë këtë botë më të mirë,për t’u kujdesur për ata që ju rrethojnë. Kur njerëzit tregojnë vlerësimin e tyre për ju këtë javë, detyra juaj nuk është ta minimizoni ose shmangni atë, por t’i lejoni ata.

Horoskopi javor i Peshores

Jeni nga momenti në moment duke pritur për një ndryshim që nuk ka ndodhur ende, për një jetë që nuk ka filluar ende. Kjo mendësi ju mban të besoni në mundësi, duke mbajtur besimin se bota mund të ndryshojë për mirë. Por ndonjëherë, padurimi bëhet i tepërt për t’u duruar. Këtë javë, mund të jetë e dobishme të ngadalësoni, të shikoni përreth jush dhe të kuptoni se ka bukuri edhe këtu në të tashmen. Besoni se ndryshimi po vjen, edhe nëse nuk mund të parashikoni afatin kohor për të.

Horoskopi javor i Akrepit

Ju prireni të flisni dhe të lëvizni me hollësi, që do të thotë se të tjerët nuk e kuptojnë gjithmonë atë që bëni për ta. Ju shfaqeni vazhdimisht, por pa bujë, ju e shprehni dashurinë tuaj në heshtje aq sa njerëzit që nuk e kërkojnë në mënyrë aktive mund të mos e vënë re fare. Përfundimisht, ajo bëhet dekurajuese – edhe pse nuk jeni në të për njohjen, kjo nuk do të thotë që ju gjithashtu dëshironi të neglizhoheni. Por këtë javë, është e mundur që njerëzit që keni mbështetur më në fund do ta shohin vërtet atë dhe do të jenë mirënjohës dhe do t’ju përgjigjen.

Horoskopi javor i Shigjetarit

Kohët e fundit i keni thënë vetes se jeni lodhur duke u vëzhguar nga të tjerët, por nuk është pikërisht ashtu – në të vërtetë, jeni lodhur duke u keqinterpretuar. Ju ka ardhur mjaft duke u nënvlerësuar, duke u marrë për dikë më të shurdhër ose më të thjeshtë se sa jeni në të vërtetë. Të konsiderohesh nga dikush që të keqkupton mund të jetë edhe më keq sesa të injorosh. Është një ndjenjë e tmerrshme, e vetmuar, por nuk do të zgjasë përgjithmonë. Këtë javë do të jetë e mundur të lidheni vërtet me ata që ju rrethojnë. Pak nga pak, mund të rimarrë gëzimin e të qenit i njohur.

Horoskopi javor i Bricjapit

Shpesh motivoheni nga emocione më të vështira: të vlerësoni melankolinë si më fisnike se shpresa,të përdorësh fajin ose turpin, kurrë gëzimin, si busull. Ndërsa gatishmëria juaj për t’u ulur me ndjenja të vështira mund të çojë në mençuri, ndonjëherë, ajo thjesht ju pengon të përjetoni lumturinë kur ajo më në fund të arrijë. Këtë javë, mos u përpiqni të racionalizoni çdo kënaqësi, ose t’i thoni vetes se nuk e meritoni atë. Detyra juaj nuk është të shtypni ose të reduktoni ndjenjat e errëta, vetëm të mbani mend se ato nuk janë në thelb më të besueshme se ato të ëmbla.

Horoskopi javor i Ujorit

Për atë që ndihet si shekuj tani, ju keni kaluar në rrugën tuaj përmes dhimbjes së zemrës, përmes konfuzionit dhe dyshimit. Ju keni filluar të pyesni veten nëse të gjitha zgjedhjet tuaja ishin të gabuara, të keni frikë se nuk po e jetoni plotësisht jetën tuaj, edhe tani. Por këtë javë, do të shihni një dritë përpara dhe më në fund mund të filloni të besoni se pas gjithë kësaj pasigurie, do të dilni në anën tjetër. Nuk është se keni arritur një gjendje të përhershme qartësie (në të vërtetë, nuk ka një gjë të tillë), por që ndihet përsëri e mundur, dhe ndoshta edhe qetësuese, të vazhdohet.

Horoskopi javor i Peshqve

Jeni të natyrshëm të aftë për të parë lidhjet e bukura mes njerëzve, për të parë mënyrat se si jemi të lidhur të gjithë dhe se si jetët dhe e ardhmja jonë janë të lidhura së bashku. Për disa, kjo ndërvarësi duket e frikshme ose e pakëndshme, por ju mund të dalloni mënyrat se si është edhe jetëdhënëse, një arsye për shpresë. Dhe kjo e bën edhe më të dhimbshme kur, siç ka ndodhur kohët e fundit, ndihesh i izoluar, i vetmuar, i shkëputur nga gjithçka e mrekullueshme në botë. Por më në fund, ju ndjeni se gjërat po ndryshojnë. Ju keni pasur shumë nevojë për një kujtesë se jeni të lidhur me botën dhe njerëzit në të, dhe këtë javë, universi do ta ofrojë një të tillë.