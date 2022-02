Konflikti Rusi – Ukrainë/ Kush do të përfitonte nga nxitja e tensioneve ushtarake në rajon?

E gjithë vëmendja është në kufirin Rusi-Ukrainë. Por më interesante për t’u theksuar është kuadri global i krizës.





Qeveria ruse ka përsëritur se nuk ka plan për një “pushtim” në Ukrainë – asnjë kërcënim i tillë nuk është bërë ngaanat e ndonjë politikani rus. Në anën tjetër të spektrit, mediat amerikane kanë caktuar tashmë një datë për “sulmin” e afërt – ushtria amerikane paralajmëroi aleatët e NATO-s se Moska po përgatitej për të pushtuar fqinjin e saj më 16 shkurt.

A është e afërt një luftë e vërtetë? Dhe kush do të përfitonte nga nxitja e tensioneve ushtarake në rajon?

Që në fillim, një nga thirrjet e vazhdueshme të Rusisë ka qenë që NATO të ndalojë zgjerimin e saj drejt lindjes – jo agresionin, apo edhe pushtimin e Ukrainës. Megjithatë, aleanca e udhëhequr nga SHBA-ja ka bërë prej kohësh një vesh të shurdhër ndaj kësaj kërkese dhe ka insistuar një politikë të dyerve të hapura për anëtarësimin e saj. Që nga rënia e Bashkimit Sovjetik, NATO është zgjeruar nga 17 vende në 30, me disa prej tyre që dikur ishin pjesë e paktit të Varshavës.

Kjo në mënyrë të pamohueshme ngriti nivelin e ankthit të qeverisë ruse. Për ta bërë çështjen edhe më keq, administrata Biden, që nga marrja e detyrës, ka shprehur publikisht mbështetje për pranimin e Ukrainës në NATO dhe ka premtuar miliona dollarë ndihmë ushtarake për fqinjin e Rusisë. Megjithë premtimin e përsëritur të Moskës se nuk ka ndërmend për një luftë me Kievin, SHBA organizoi mijëra forca në gatishmëri dhe NATO përforcoi praninë e saj ushtarake në Evropën Lindore.

Vërtetë, qeveria ruse ka pozicionuar trupat e saj në zonën kufitare. Por avokimi i pakufizuar i Uashingtonit për zgjerimin e NATO-s është ajo që nxiti veprimet përkatëse të Rusisë dhe përfundimisht çoi në krizën e Ukrainës. Moska nuk ka bërë kurrë ndonjë kërcënim ushtarak ndaj Ukrainës deri më tani.

Rusia e ka bërë me zë të lartë dhe të qartë kërkesën e saj që në fillim: fundi i zgjerimit të NATO-s. Kjo u përball vetëm me veprimin e kundërt të Perëndimit. Më pas, në raportimin e tensioneve të vazhdueshme, mediat perëndimore, në vend që të vënë në dukje faktin e zgjerimit të NATO-s, nisin të luajnë me ngritjen ushtarake të Rusisë dhe “ambicia” e saj kundër fqinjit të saj.

Ukraina, një tjetër protagonist në historinë e inkuadruar nga Perëndimi, nuk dëshiron një luftë, apo ndonjë përshtypje publike se një luftë është e afërt. “Nuk ka tanke në rrugë. Por mediat japin përshtypjen, nëse dikush nuk është këtu, se kemi një luftë, se kemi ushtri në rrugë… Nuk është kështu. Ne nuk kemi nevojë për këtë panik,” Presidenti Volodymyr Zelensky i tha Perëndimit më herët.

Perëndimi ngriti histerinë në një shkallë të tillë sa Ukraina tashmë ka filluar të ndjejë ndikimin ekonomik. Hryvnia e Ukrainës iu afrua niveleve më të ulëta prej më shumë se një viti, raporton Reuters. Nxitja e tensioneve ushtarake i ka bërë në mënyrë të pashmangshme investitorët në panik dhe kjo do të shtonte një shtresë tjetër paqëndrueshmërie në mjedisin e investimeve në Ukrainë.

Perëndimi thërret mbështetje për Kievin. Por brigada e saj propagandistike po e bën vendin viktimë. Në vend të kësaj, SHBA është fituesi më i madh nga ngritja e tensioneve në rajon.

Duke u përballur me një sërë dhimbje koke të brendshme dhe në rënie të ndikimit global, Uashingtoni ka nevojë dëshpërimisht për një luftë për të rregulluar problemet e veta. Nxitja e tensionit në kufirin Rusi-Ukrainë do të ishte efektive për të krijuar një pykë midis Moskës dhe NATO-s, dhe kështu të bashkonte aleatët dhe të intensifikonte varësinë e tyre ushtarake nga Shtetet e Bashkuara.

Për më tepër, Uashingtoni ka përdorur prej kohësh krizën e Ukrainës si një mjet për të zgjeruar ndikimin e tij në rajon. Edhe nëse nuk shpërthen një luftë e vërtetë, SHBA-ja, duke nxitur tensionet rajonale dhe duke luajtur me ngritjen ushtarake të Rusisë, mund të përmirësojë armiqësinë perëndimore kundër qeverisë ruse dhe në ndërkohë të formësojë imazhin e saj si një paqeruajtëse.

As Rusia dhe as Ukraina nuk duan një luftë. Por SHBA-ja është e dëshpëruar për një të tillë dhe tashmë ka nisur një fushatë të plotë propaganduese për të – përsëri, nën emrin e ruajtjes së paqes.