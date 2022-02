Mes puthjeve dhe përqafimeve, PM surprizon Sarën në mënyrën më të veçantë! (VIDEO)

DJ PM dhe Sarah Berisha janë kthyer në një nga çiftet më të pëlqyer e më të dashur për publikun shqiptar që pas historisë së tyre të krijuar në shtëpinë e “Big Brother VIP”.





Teksa lidhja e tyre vazhdon ende edhe pas eleminimit të të dyve nga formati, PM-i është kujdesur ta surprizojë Sarën në mënyrën më të veçantë.

Së fundmi, është xhiruar “Fan Club Big Brother VIP”, i cili kësaj here do të zhvillohet në një tjetër format. Emisioni do të zëvëndësojë spektaklin e madh të së martës, duke u transmetuar në orën 21:00, ku të ftuar janë të gjithë ish-banorët.

Gjatë xhirimeve është publikuar një video ku PM-i ka surprizuar Sarën me anë të një buqete të madhe në formë zemre me trëndafila.

Ai ja dhuron partneres së tij në mes të skenës dhe Sarah duket më e emocionuar se kurrë, duke i dhuruar kështu një puthje romantike!

Rikujtojmë se së fundmi Sarah ka folur për herë të parë në “E Diell”, në lidhje me takimin që ka pasur me nënën e DJ PM-it.

Blogerja u shpreh se në fillim takimi ishte i sikletshëm, por sipas saj nëna e DJ PM-it ishte shumë e sjellshme dhe ajo e ka qejf që Sarah është në krah të Pajtimit.