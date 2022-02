Nga ekzekutimi i komisionerit në 2005 te vdekja e 57-vjeçarit në Ballsh/ Të gjitha krimet e kryera NE EMER TE POLITIKES!

Mbrëmjen e djeshme, në fshatin Grudë e Re në Shkodër, u regjistrua një ngjarje e rëndë, ku u ekzekutua me armë zjarri në lokal, punonjësi i Ujësjellës-Kanalizimeve, Prekë Tonaj.





Mediat raportuan se vrasja e 47 vjeçarit vjen pas disa krimeve të ndodhura mes 3 fiseve ndër vite. Pal Ksolla ka vrarë Nikollë Tonaj në komunizëm në burg. Në vitin 1996 Ksolla u vra më pas nga Fisi Tonaj. Në 2011 dyshohet se nga fisi Hasanaj është vrarë Zek Tonaj dhe është plagosur babai i tij.

Zanafilla e konfliktit ka qenë për çështje votash në zgjedhje, por me pas janë konfliktuar në një urë në Dukagjin ku ka ndodhur edhe vrasja.

Në fakt, konfliktet për çështje votash ose bindje politike nuk janë të rralla në Shqipëri. Në disa raste, këto konflikte kanë degjeneruar në përplasje me armë, gjë që ka sjellë viktima. GSH.al ka përmbledhur disa raste fatale ku politika ka qenë arsyeja e konflikteve të përgjakshme.

3 korrik 2005

Komisioneri i PS vret komisionerin republikan në zgjedhje

Komisioneri i PR, Learton Vathi, u ekzekutua ditën e zgjedhjeve, më 3 korrik 2005 nga komisioneri i PS, Bashkim Kulla, në oborrin e qendrës së votimit në prani të punonjësve të policisë, që kishin ardhur aty pas një njoftimi për konfliktin. Komisioneri i opozitës u vra pranë Qendrës së Votimit të zonës nr. 37 në Tiranë, ku kandidonin për deputetë Edi Paloka i PD dhe Shpëtim Idrizi i PS. Vrasja u krye pas një debati për përdorimin e çertifikatave falco nga socialistët në votime. Në debatin për përdorimin e çertifikatave falco ka qenë i pranishëm edhe kryetari i Njësisë Bashkiake nr.3 në Tiranë, Ilir Kokona, dhe vëllai i tij. Vathi i ka kërkuar kryetarit të minibashkisë se përse lejohet përdorimi i çertifikatave falco në votime, por në debat e sipër është afruar komisioneri i PS, Bashkim Kulla, dhe e ka qëlluar me pistoletë komisionerin e PR, duke e lënë të shtrirë përtokë. Pas krimit, vëllai i Nehat Kullës është larguar nga vendi i ngjarjes nga vëllai i kryetarit të Minibashkisë nr.3, i cili e ka marrë në motorr vrasësin dhe e ka fshehur. MË pa ai u dënua për këtë krim.

13 qershor 2009

Sherri për posterat, vritet në Durrës aktivisti i PD-së

Vritet në Durrës aktivisti i Partisë Demokratike, Artan Zeka, ndërsa policia e këtij qyteti ka vënë në pranga si autor të dyshuar shtetasin Skënder Balla, për të cilin Partia Demokratike tha dje se është simpatizant i Partisë Socialiste. Policia e arrestoi menjëherë autorin, ndërsa deklarata e parë për shtyp e Policisë së Durrësit evidentoi konfliktimin mes të arrestuarit dhe viktimës për motive të dobëta. Në një deklaratë të mëvonshme, Policia e qarkut Durrës specifikoi se arsyet e konfliktit lidheshin me përplasjen mes Zekës dhe Ballës për disa postera elektorale. Fillimisht, në orët e para të mëngjesit, i riu Zeka mbeti i plagosur nga goditja me armë zjarri dhe pak minuta më vonë ai gjeti vdekjen në spital. Mjekët e Spitalit të Durrësit pohuan vdekjen e 25-vjeçarit nga fshati Qerret.

Ngjarja që i mori jetën Zekës ndodhi pak para orës 09:00, në fshatin ku ai banonte, në afërsi të një lokali. Me anë të një komunikate zyrtare, përfaqësuesit e Policisë së Shtetit deklaruan zyrtarisht se verifikimet e tyre kishin zbuluar se shkak i kësaj vrasjeje ka qenë një konflikt mes Zekë dhe të dyshuarit Balla për posterat elektoralë.

Komunikata e policisë

“Autori dhe viktima janë konfliktuar me njëri-tjetrin për simbolet e subjekteve elektorale. Më pas Balla është larguar, por për t’u rikthyer pak çaste më vonë me një automatik dhe ka gjuajtur në drejtim të Artan Zekës duke e plagosur rëndë”, – konfirmoi për gazetën drejtori i Policisë së Durrësit, Ilia Nasi. I dëmtuari u dërgua pa vonesë në Spitalin rajonal të Durrësit, por me gjithë përpjekjet e bëra, për shkak të plagëve të rënda, viktima gjeti vdekjen pak pasi mbërriti në spital. Dhjetë minuta pas ngjarjes policia ka kryer arrestimin në kushtet e flagrancës të të dyshuarit Skënder Balla. Vepra penale në ngarkim të tij është “vrasje me paramendim” dhe akuza tjetër, “mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municioneve”.

23 qershor 2013

Vrasje në Laç, vritet përkrahësi i LSI-së

Policia e Lezhës njoftoi më 23 qershor 2005 se jashtë qendrës së votimit në shkollën “At Shtjefën Gjeçovi”, 53-vjeçari Gjon Gjoni, përkrahës i Lëvizjes Socialiste për Integrim ka mbetur i vrarë nga të shtënat me armë zjarri, ndërsa Mëhill F., kandidat i Partisë Demokratike ka mbetur i plagosur. Po ashtu eshte lenduar edhe nje tjeter person, i afert me kandidatin e PD-se, i cili eshte identifikuar si Kastriot F..

Nderkohe ne vendngjarje u gjetën 15 gezhoja nga tre arme te ndryshme, gje qe fakton qe perpara vrasjes dhe plagosjes ka patur shkembim zjarri. Policia shpalli në kerkim 7 persona, mes te cileve eshte Kastriot F., i cili u shtrua ne spital, dhe Enver C., kunati i Gjon Gjonit.

6 shkurt 2021

E rrahën shokët pas sherrit për politikë, vdes pas 9 ditësh në spital 57-vjeçari nga Ballshi

Në datë 29 janar në mbrëmje Pelivan Sinorrapaj ishte ulur në lokalin e lagjes në Ballsh së bashku me tre shokë.

Pasi kaluan disa orë duke pirë alkool, 57-vjeçari me tre shokët Fitim Zekaj 42 vjeç, Festim Alimetaj 53 vjeç dhe Ferdinand Meraj 44 vjeç u konfliktuan, sipas dëshmitarëve për politikë.

Sherri vazhdoi edhe jashtë lokalit, ku Pelivan Sinorrapaj u godit dhe u gjakos. Tre shokët e lanë në mes të rrugës dhe u larguan.

Babai i tre fëmijëve u dërgua për mjekim të specializuar në spitalin e Traumës në Tiranë por ka ndërruar jetë në 6 shkurt 2021.

21 prill 2021

Mbështetësi i PD vret simpatizantin e PS, Pjerin Xhuvani

Pak ditë para zgjedhjeve të 25 prillit 2021, në lagjen 5 Maji në Elbasan, gjatë një konflikti mbeti i vrarë Pjerin Xhuvani dhe u plagosen katër persona të tjerë, mes tyre dhe një police.

Personat e plagosur janë Emiljan Prenga 39 vjeç, Pavlo Vuksani 50 vjeç, Eltjon Bodinaku 32 vjeç, dhëndri i Pjerin Xhuvanit, dhe Xhensila Sota 27 vjeçe police. Autori i vrasjes është Arbër Paplekaj, ish-efektiv i RENEA-s i cili qëlloi mbi Xhuvanin dhe u vetëdorëzua në polici. Ai tha se ka qëlluar për vetëmbrojte.

Paplekaj ishte shoqëruesi i drejtuesit politik të Elbasanit Gazmend Bardhi.

“Shkuam për t’i ndaluar se morëm një denoncim që një makinë shpërndante para. Shkuam për t’i ndaluar, por ata qëlluan me armë zjarri ndaj nesh. Unë qëllova për vetëmbrojtje”, ka deklaruar Paplekaj para policisë.

Disa qytetarë kishin vërejtur praninë e disa furgonave në qytet dhe kanë lajmëruar policinë, pasi personat ishin të armatosur. Sipas, PD furgonët po shpërndanin para dhe kishin karta ID dhe fleta votimit.