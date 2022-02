SHTOHEN TENSIONET NË KUFI/ Zbulohet lëvizja e radhës e Vladimir Putin, një ditë para takimit me Kancelarin gjerman

Kur e ndan vetëm një ditë nga takimi me Kancelarin gjerman, Olaf Scholz, Presidenti rus Vladimir Putin mësohet se do të zhvillojë një takim ditën e sotme me ministrin e tij të Mbrojtjes dhe atë të Punëve të Jashtme ka njoftuar Kremlini, pa zbuluar axhendën e bisedimeve.





Sekretari për mediat, Dmitry Peskov bëri të ditur për gazetarët më herët dhe kohën se kur do të mbahen këto takime, duke shtuar se “ne do t’ju tregojmë takimet, ato do të jenë të disponueshme për ju”.

I pyetur nëse Presidenti rus do të bënte publike përgjigjen e Moskës ndaj propozimeve perëndimore për garancitë e sigurisë, të lëshuara në fillim të këtij viti, Peskov u përgjigj:

“Le të presim të mbahen takimet dhe pastaj do të bëhet e qartë se për çfarë bëhet fjalë. Nuk ka nevojë të jemi një hap përpara”.

Sipas agjencisë ruse të lajmeve, RT, Peskov nuk la pa përmendur për mediat gjithashtu edhe takimin që do të ketë Putin të martën me kancelarin gjerman Olaf Scholz në një moment që tensionet mes Moskës dhe BE-së janë përkeqësuar javët e fundit.