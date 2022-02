BBC: Disa trupa ruse po tërhiqen nga kufiri me Ukrainën!

Disa trupa po tërhiqen nga kufiri me Ukrainën, thotë Moska zyrtare. Ministria ruse e Mbrojtjes thotë se disa trupa të pozicionuara në kufirin me Ukrainën po kthehen në bazat e tyre pas përfundimit të stërvitjeve, sipas agjencisë së lajmeve Interfax.





Por stërvitjet në shkallë të gjerë në të gjithë vendin vazhdojnë, shton Interfax.

Sekretari i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar shprehet se qeveria ende beson se një pushtim i Ukrainës është “shumë i mundshëm” pavarësisht se ministri i jashtëm i Rusisë tha se mundësitë për diplomaci janë “shumë të shterura”.

“Mund të jetë i afërt,” thotë Liz Truss për BBC Breakfast. “Ne e dimë se rusët janë shumë të përgatitur, ata kanë trupa që rrethojnë Ukrainën dhe ata mund ta bëjnë këtë në një kohë shumë të shkurtër. “Por nuk është e sigurt dhe ka ende kohë për diplomaci. Ka ende kohë që Rusia të tërhiqet nga pragu,” shton ajo.

E pyetur nëse një pushtim mund të vijë të mërkurën, e cituar nga zyrtarët amerikanë si një datë e mundshme kur Rusia mund të sulmojë, ajo thotë: “Mund të jetë i menjëhershëm. Ne e dimë se rusët janë gati për të pushtuar.”

Kancelari gjerman, Olaf Sholz, do të takohet më vonë në Moskë me Presidentin Vladimir Putin. Ai do të përsërisë paralajmërimet nga liderët e tjerë perëndimorë për sanksione të ashpra kundër Rusisë nëse ajo sulmon Ukrainën.

Por ai nuk pritet të përfundojë projektin e gazsjellësit Nord Stream 2, nga i cili përfitojnë Gjermania dhe Rusia.

Kryeministri Boris Xhonson dhe Presidenti Xho Bajden zhvilluan një telefonatë të hënën, ku ranë dakord se mbetet një “dritare për diplomacinë” dhe një marrëveshje është ende e mundur për të shmangur një konflikt.

Kjo erdhi pas takimit midis Putinit dhe ministrit të tij të jashtëm, i cili tha se mundësitë diplomatike nuk ishin të shterur. Komentet u panë si një lëshim i qartë se bisedimet mund të lehtësonin tensionet.

Qeveritë po vazhdojnë t’u bëjnë thirrje qytetarëve të tyre që të largohen nga Ukraina përderisa munden.

Kjo vjen pasi Uashingtoni njofton mbylljen e përkohshme të ambasadës së tij në Kiev.

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, e shpalli të mërkurën një “Ditë të Unitetit” kombëtare. Ai bëri thirrje që flamuri ukrainas të shfaqet në mënyrë të dukshme dhe që himni kombëtar të luhet në publik.

Kancelari gjerman Olaf Scholz u takua me liderin ukrainas në Kiev dhe paralajmëroi për “sanksione shumë të gjera” ndaj Rusisë nëse ajo pushton.