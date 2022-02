Gara për Shkodrën, ish-kryeministri Berisha: Revolucioni ynë nuk ndalet

Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se revolucioni i tyre nuk do të ndalet deri sa Partia Demokratike të vijë në pushtet. Gjatë takimit me qytetarë të Shkodrës, Berisha, tha se PD-ja do të kishte ardhur në pushtet nëse Lulzim Basha do të kishte gjysmën e guximit që ka Jozefina Topalli apo Voltana Ademi.





“Revolucioni ynë nuk do ndalet pa sjellë PD-në në pushtet. Unë iu garantoj se sikur Lulzim Basha të kishte çerekun e guximit të Jozefina Topallit apo të Voltana Ademit, do të kishte sjellë PD-në në pushtet patjetër. Kur fliste, nuk thoshte një fjalë kundër Ramës, ishte frikacak. I biri i një krimineli në Fushë Krujë i ka thënë mos të bëjë fushatë e nuk ka shkuar. E gjuajtën Jozefina Topallin me kallash në Vlorë e ka shkuar 10 herë, politika është për të qëndruar në çdo rast. Ne nuk ka forcë që na ndalon, pa përmbusur këtë narko-shtet”, deklaroi Berisha.