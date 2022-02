Pozicioni në konfliktin Rusi-Ukrainë dhe thirrja për shqiptarët/ Gjithçka u tha në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare

Në mbledhjen e djeshme të Këshillit të Sigurisë Kombëtare për zhvillimet në Ukrainë, Presidenti Ilir Meta apeloi se, në çdo rast duhet të garantohen rezervat e shtetit dhe të evakuohen shqiptarët nga Kievi, ndërkohë që u shpreh edhe njëherë pozicionimi i Shqipërisë në krah të aleatëve, duke mbështetur sovranitetin territorial të Ukrainës, si dhe nxitur dialogun dhe rrugën paqësore për zgjidhjen e konfliktit me Rusinë.





Çfarë ndodhi në 1 orë mbledhje të Këshillit?

Për afro një orë, mes kreut të shtetit dhe krerëve të institucioneve përgjegjëse për sigurinë u diskutua rreth zhvillimeve më të fundit në kufirin Ukrainë-Rusi, si dhe rreth pasojave të një përshkallëzimi të mëtejshëm nga një agresion i mundshëm ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës.

Presidenti Meta theksoi në mënyrë të veçantë domosdoshmërinë e evidentimit dhe mbajtjes së kontakteve me qytetarët shqiptarë me banim të përkohshëm në Ukrainë dhe mundësimin e evakuimit të tyre në rast nevoje, vijimin e reformave në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, forcimin e kapaciteteve kundër sulmeve kibernetike, marrjen e masave për rritjen e sigurisë së infrastrukturës strategjike dhe garantimin e rezervave të shtetit për çdo rast, si dhe ndjekjen me vëmendje maksimale të zhvillimeve në rajonin tonë.

Shqipëria në krah të Ukrainës:

Presidenti Meta dhe anëtarët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare konfirmuan se Shqipëria, edhe si vend anëtar i NATO-s dhe anëtar jo i përhershëm i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, është në krah të Ukrainës, në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të saj, si dhe nxit dialogun dhe rrugën paqësore për zgjidhjen e krizës aktuale.

Të pranishmit në mbledhje, mungonte Rama:

Në mbledhjen e djeshme të Këshillit të Sigurisë nuk ishte i pranishëm Kryeministri Edi Rama dhe ministrja e Jashtme, Olta Xhaçka, të cilët ndodhen në SHBA, ku do të marrin pjesë në Këshillin e Sigurisë së OKBsë.

Në vend të kreut të qeverisë ishte zv.kryeministri Arben Ahmetaj. Pjesëmarrës ishin edhe shefi i shtabit, Bajram Begaj, shefi i SHISH, Helindon Bendo, ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi, ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi dhe drejtori i Policisë, Gledis Nano.

Sipas informacioneve të inteligjencës amerikane, ka shumë gjasa që këtë javë Rusia të pushtojë Ukrainën. Por Moska, e cila ka grumbulluar më shumë se 100,000 trupa pranë kufirit rus me Ukrainën, ka mohuar çdo plan për të pushtuar dhe ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj për histeri.