U dënua se përdhunoi shqiptaren, Hetuesia italiane kërkon ekstradimin e ish-yllit të Realit dhe Milanit

Robinjo ka prekur fundin dhe tanimë ish-sulmuesi i Milanit dhe Real Madrid do të vuajë nëntë vite burg, për shkak se përdhunoi së bashku me shokët e tij një vajzë shqiptare. Por nuk mbaron me kaq makthi për brazilianin.





Zyra e Hetuesisë së Milanos ka bërë një kërkesë autoriteve braziliane, që Robinjo të ekstradohet pasi ngjarja ka ndodhur në Itali. Megjithatë problem mbetet që Brazili nuk lejon që qytetarët e tij të vuajnë dënime jashtë shtetit të tyre.

Gjithsesi 38 vjeçari është i paralajmëruar pasi nëse largohet nga Brazili, apo nëse kapet në një shtet që ka ligjin e ekstradimit me Italinë, atëherë do të dënohej me burg.