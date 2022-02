“Vizioni im është i qartë”/ Kanye West surprizon Kim Kardashian për Shën Valentin

Reperi i njohur, Kanye West surprizoi me një kamion të zi të mbushur me lule, ish-bashkëshorten e tij, Kim Kardashian, në ditën e Shën Valentinit, si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme nga ana e tij për ta rifituar atë.





“Vizioni im është i qartë”, ka shkruajtur Kanye, krahas postimit të tij në Instagram, ku gjithashtu kjo fjali ishte e shkruar dhe në kamionin e zi.

Gjesti i këngëtarit erdhi direkt mbas ndarjes nga modelja e njohur, Julia Fox , si dhe luftës së tij publike për tu rikthyer me yllin e “KUWTK” pavarësisht se ajo është në një lidhje aktuale me Pete Davidson.

Por, ky nuk është gjesti i vetëm i bërë nga këngëtari, si përpjekje për të rifituar Kim Kardashian.

Më herët në llogarinë e tij në Instagram Kanye West ka postuar një foto kolazh duke shkruar poshtë “Zot të lutem sille familjen tonë prap bashkë.”

Në foto shfaqet ylli i “Keeping Up With The Kardashians” Kim me fëmijët e saj.

View this post on Instagram A post shared by ye (@kanyewest)



Më parë Kim paraqiti kërkesën për divorc nga West në shkurt 2021. Që atëherë, West ka hyrë në mediat sociale duke bërë deklarata apo gjeste nga më të ndryshmet për të rikthyer ish-bashkëshorten e tij. Ai e akuzoi atë se nuk e kishte lënë të shihte katër fëmijët e tyre , por Kardashian u përgjigj duke thënë se ‘Ye po përpiqej të manipulonte situatën e tyre në media’.