ZBULOHET PLANI SEKRET I KREMLINIT/ 130 mijë forca ruse, përpjekje për ta rrëzuar qeverinë e Ukrainës me anë të pushtimit “me shumë boshte”

Trupat ruse pritet të nisen në një ‘garë për në Kiev’ me qëllim për të rrëzuar qeverinë ukrainase, sipas planeve të paraqitura nga krerët ushtarakë të Kremlinit.

Dhjetëra mijëra ushtarë të Putinit do të vendosen në jug të Ukrainës për të synuar kryeqytetin dhe për të instaluar një regjim pro-rus, shprehen zyrtarët perëndimorë të frikësuar.

Do të jetë ky një pushtim nga gjitha anët i forcave ruse. Trupat do të hyjnë në vend nga Bjellorusia dhe Krimea përpara se të bashkohen në Ukrainën lindore.

Misioni i tyre do të jetë të rreshtohen për të parandaluar që forcat ukrainase në lindje të vendit të kthehen për të mbrojtur Kievin.

Më shumë se 20,000 trupa shtesë, po i shtohen forcës pushtuese, e cila aktualisht është 130,000.

“Ata gjithashtu duhet të çojnë me shpejtësi njësi të tjera në Ukrainën lindore për të formuar një pengesë që ndalon njësitë ukrainase të shtyjnë prapa në perëndim për të shpëtuar kryeqytetin.”

“Kërcënimi tokësor është bërë gjithashtu më i fuqishëm nga disponimi i forcave të tyre sulmuese. Rusia në thelb e ka shkëmbyer masën me shpejtësinë duke e ditur se duhet të arrijnë në Kiev sa më shpejt që të jetë e mundur.

Një burim tha: “Ngritja e ushtarëve dhe pajisjeve është e paprecedentë dhe shumë alarmante. Kjo është një forcë e ndërtuar për qëllimin e një pushtimi. Vlerësohet se 14 brigada të tjera ruse po shkojnë drejt kufirit me Ukrainën.

Sipas burimeve nga Daily Mail, planet e detajuara të pushtimit do t’i paraqiten menjëherë Presidentit Putin, i cili ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar për pushtimin.

Putin pritet të takohet me ministrin e tij të Mbrojtjes, Sergei Shoigu dhe kreun e shërbimeve sekrete ruse Alexander Bortnikov përpara se të angazhohet për luftë.

Kjo për shkak se Britania e Madhe, SHBA-ja dhe BE-ja do të nisin një sulm në sistemin bankar dhe industrinë e shërbimeve financiare të Rusisë nëse Rusia pushton.

Kievi mbrohet lehtë sepse shumica e trupave ukrainase janë vendosur në lindje duke luftuar me separatistët rusë që nga viti 2014.

Kryeqyteti ukrainas është vetëm 150 milje përmes autostradës E95 nga kufiri jugor i Bjellorusisë – një udhëtim që tanket ruse mund ta bëjnë për gjashtë orë.

“Ata ndoshta po nënvlerësojnë gatishmërinë e ukrainasve për të luftuar për vendin e tyre, ata nuk do të rrokullisen. Kështu që mund të bëhet shumë e përgjakshme.’

Ndërsa media e kontrolluar nga shteti pretendon se kriza është faji i NATO-s, brenda Rusisë ka pak ose aspak “oreks” për konflikt me fqinjin e tyre.

“Rusët i shohin ukrainasit si veten e tyre, shumë rusë gjithashtu kanë të afërm ukrainas. Ka pak kundërshtim ndaj një lufte të mundshme për shkak të kontrollit të medias nga Kremlini.

“Kjo mund të ndryshojë shpejt nëse vriten shumë njerëz”, tha një burim. “Një pushtim aktual do të ishte gjithashtu i shtrenjtë për Rusinë financiarisht dhe politikisht, pasi ajo do të vuante sanksione të rënda ekonomike dhe do të bëhej një shtet i pafavorshëm.”