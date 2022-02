Analiza/ Nga shqetësimet për luftë tek negociatat diplomatike… Çfarë dihet për krizën mes Rusisë dhe Ukrainës

Ministria ruse e Mbrojtjes ka njoftuar se disa njësi që po merrnin pjesë në stërvitje ushtarake do të fillojnë të kthehen në bazat e tyre, një deklaratë që u përshëndet si “një sinjal pozitiv” nga kancelari gjerman Olaf Scholz. Ministria ruse e Mbrojtjes publikoi pamjet e një treni me automjete të blinduara që largoheshin nga Krimea, të cilën Rusia e aneksoi në vitin 2014.

Ambasadori i Moskës në Bashkimin Evropian, Vladimir Chizhov, i tha gazetës gjermane Welt se “nuk do të ketë sulm këtë të mërkurë. Nuk do të ketë përshkallëzim as javën e ardhshme, ose javën pas saj dhe as në muajin e ardhshëm.”