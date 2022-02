Kryetarja e LSI sulmon Komisionin për inceneratorët/ Kryemadhi: Jam gati të dëshmoj me prova e zë të vërtetën e aferës!

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, reagon pas mbledhjes së Komisionit Hetimor për Inceneratorët, duke e cilësuar skandaloz faktin që, sipas saj, “me urdhër politik, Komisioni Hetimor Parlamentar nuk u lejua të merrte në pyetje Komisionin e dhënies me Koncesion të inceneratorit të Elbasanit me arsyetimin qesharak: Marrëveshje me SPAK (për ruajtjen e sekretit hetimor).





Në një postim në “Facebook”, Kryemadhi sulmon dhe kryetaren e komisionit, deputeten Jorida Tabaku, teksa thekson se “Kryetarja e Komisionit duhet të mos kishte lejuar në asnjë moment, heqjen e kamerave që siguronin transparencën për publikun”.

Teksa shprehet se do të vijojë të zbardhë të vërtetën, Kryemadhi shprehet se është në dispozicion të çdo institucioni, për të dëshmuar me fakte, me prova, me zë e me figurë, të vërtetën e kësaj afere.

Postimi i plotë i Kryemadhit: