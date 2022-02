“Mazhoranca po pengon dëshmitarët”/ Tabaku kërkon dosjen e Komisionit për 21 janarin

Seanca e Komisionit Hetimor për Inceneratorët është shoqëruar me debate këtë të mërkurë. Mazhoranca deklaroi se përfaqësuesja e Komisionit të Prokurimit të Inceneratorit të Fierit Sabina Cenameri nuk mund të dëshmojë pasi ka qenë dëshmitare në SPAK.

Kryetarja Jorida Tabaku deklaroi se qëllimi i këtij komisioni është të ballafaqojë dosjen e publikuar me dëshmitarët.

Faktet dhe provat janë shumë të rënda, tha Tabaku, “ndërsa anëtarët e mazhorancës mundohen të bëhen palë dhe të dështojnë punën e Komisionit”.

“Ky Kuvend ka një tjetër eksperiencë të ngjashme. Sepse ku ju dëgjoj që nuk ka ndodhur kurrë në 30 vite, çuditem. Ka ndodhur me komisionin hetimor për 21 Janarin ku ka qenë opozita dhe mazhoranca. Ka ardhur të dëshmojë kushdo që ka shkuar përpara prokurorisë, ka ardhur dhe në prokurori. Në qoftë se do të bëhesh palë me ato që duan ta dështojnë këtë komision hetimor, mua më vjen keq por nuk bëhem dot palë. I kërkoj stafit të Kuvendit të na nxjerrin dosjen hetimore të 21 Janarit si është proceduar me personat që kanë qenë në hetim, të paditur, dëshmitarë. Nuk ka asnjë pengesë ligjore për dëshmitarët që të vijnë këtu dhe të flasin”, tha Jorida Tabaku.