NATO forcon prezencën në Lindje/ Stolenberg: Shtojmë grupe të tjera trupash ushtarakë në Estoni, Letoni, Lituani dhe Poloni. Brenda javës do të…

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, është shprehur se po shqyrton grupe të tjera beteje për të plotësuar katër në Estoni, Letoni, Lituani dhe Poloni, të udhëhequr nga MB, Kanadaja, Gjermania dhe SHBA.





Në një konferencë për shtyp në selinë e aleancës ushtarake pas bisedimeve me ministrat e mbrojtjes, Stoltenberg tha se qeveria franceze kishte ofruar të drejtonte një grup beteje në Rumani, duke shtuar:

“Brenda javësh do të kemi këshilla nga komandantët ushtarakë dhe do të marrim një vendim pas kësaj “

Zhvillimi rrezikon të antagonizojë Moskën, por do të shihet gjithashtu si një paralajmërim për Kremlinin se agresioni i muajve të fundit do të shpërblehet me një prani të mëtejshme të NATO-s në Evropën Qendrore dhe Lindore .